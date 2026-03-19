Marković Topalović (SRCE): Zašto se odugovlači sa strateškim dokumentom za zaštitu dece od nasilja?

Narodna poslanica Srbija centra (SRCE) Tatjana Marković Topalović izjavila je danas da je novi strateški dokument za prevenciju i zaštitu dece od nasilja donet 2020, a bio aktuelan do 2023. godine i da sada nadležni kažu da je njegov nacrt tek u izradi.

„Prošle tri godine niste ga strateški imali, a jasno je da ne krećete od nule. Nas interesuje kako ste sproveli taj strateški dokument, kakva su iskustva, koje su prednosti, koje su mane. Imate li neku statistiku? Malo je neukusno da tri godine posle prestanka važenja tog dokumenta vi takvu analizu nemate i niste je danas doneli, jer sigurno postoji priča kako je implementiran, kakav mu je bio nadzor, koji su bili rezultati, dobri ili loši“, rekla je Marković Topalović, navodi se u saopštenju stranke SRCE.

Dodala je da je Srpska napredna stranka 14 godina na vlasti i da ima vrlo ozbiljnu dokumentaciju od 2012. godine, tako da ne kreću od nule.

„To je ono što bi trebalo da čujemo, da bismo eventualno mogli da nastavljamo dalje“, poručila je Marković Topalović.

Podsetila je da predstavnici Ministarstva prosvete pričaju da će da se usvoji taj zakon o zabrani mobilnih telefona.

„Pošto je digitalno nasilje jedno od najčešćih nasilja koja postoje, ja nigde nisam čula da ćete vi razgovarati sa mladim ljudima, nego sam samo čula da ćete sprovesti zakon kojim ćete ući u učionice i zabraniti mladim ljudima mobilne telefone“, navela je Marković Topalović.

Ona je naglasila da, kao profesor srednje škole, smatra da mobilni telefoni nisu samo sredstva digitalnog nasilja, nego i odlično sredstvo za rad, mali kompjuteri.

„U školi postoji niz naučnih radova o upotrebi mobilnih telefona. Ja nigde nisam videla da ste pomenuli na bilo koji način, ili u prethodnom periodu, da ste konsultovali mlade ljude. Bez obzira da li su punoletni ili maloletni, oni imaju mnogo toga da kažu u vezi sa upotrebom mobilnih telefona. Tako da me jako interesuje kako ćete sprovesti to aktivno učešće mladih i mislim da bi to negde trebalo predstaviti u tom dokumentu vrlo eksplicitno“, navela je Marković Topalović.

Ona je zatražila i odgovor ili da se bar otvori diskusija kako je predloženi dokument upodobljen, normiran ili sinhronizovan sa EU i sa njihovom normativom.

(Beta)

