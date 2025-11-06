Marsenić: Fer izbori rešenje za krizu u Srbiji, Novi DSS će izaći na njih

Rešenje za duboku krizu u kojoj se Srbija nalazi su fer izbori a Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) izaći će na njih, izjavio je potpredsednik te stranke Predrag Marsenić.

On je ocenio da je „veoma dobro“ što su i studenti najavili da će učestvovati na budućim izborima jer je, po njegovim rečima, dobro da se mladi ljudi koji danas protestuju uključe u političke procese.

„Rešenje za duboku krizu u kojoj se nalazimo su fer izbori, a ključ za ravnopravnu borbu su mediji. Ne možete govoriti o poštenim izborima kada SNS dobije 1.000 časova u medijima u predizbornoj kampanji, a mi ništa“, naveo je Marsenić a preneo Novi DSS

Ocenio je da u Skupštini Srbije „nema prostora za dijalog“ pošto parlament, po njegovim rečima, ne usvaja predloge opozicionih poslanika, a vladajuća koalicija „srozava nivo diskusije, baš kao i mediji lojalni njoj“.

„Ne mogu da nađem nijednu pozitivnu stranu skupa u Ćacilendu s obzirom da tamo nema nikakvih studenata koji žele da uče, a ima dosta naoružanih kriminalaca. Kada dođe do protesta građana, pripadnici policije uvek su okrenuti ka opozicionoj strani da ne bi slučajno svedočili o krivičnimdelima Vučićeve pretorijanske garde. Kakav predsednik, takva i garda“, dodao je Marsenić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com