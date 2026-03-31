Marsenić (NDSS): Imali smo lokalne izbore koji to nisu

Potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije (NDSS) Predrag Marsenić izjavio je danas da su nedavno održani lokalni izbori u deset opština i gradova pokazali da to nisu bili "ni lokalni ni izbori", jer je predsednik države bio kandidat za predsednika u svim opštinama u ime vladajuće Srpske napredne stranke.

„To je čovek koji je sve vreme sprovodio funkcionersku kampanju kroz zloupotrebu javnih resursa. On i njegova stranka generatori su podela i sukoba zato što političke neistomišljenike nazivaju ustašama“, ocenio je Marsenić, a saopštila NDSS.

On je dodao da je vlast slala batinaše na građane a da je Vučić konstantno poverljive informacije dostavljao tabloidnim medijima.

Marsenić je rekao da se njegova stranka zalaže za poboljšanje izbornih uslova i da će na budućim parlamentarnim izborima nastupiti na listi „autentične desnice“.

„Birači sa desnice ne bi trebalo da glasaju za one koji su počinili izdaju Kosova i Metohije na način da su ugasili skoro sve preostale srpske institucije u pokrajini i svoje građane načinili strancima u sopstvenoj državi“, dodao je on.

Potpredsednik NDSS je ocenio da je „studentski pokret trenutno vodeća antirežimska snaga“ ali da on taj pokret „ne vidi kao pretnju drugim činiocima“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com