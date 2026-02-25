Marsenić (NDSS): Ulazak u EU ne štiti srpsku poljoprivredu, Srbija bi bila bez prava veta

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) Predrag Marsenić ocenio je danas da se ulaskom u Evropsku uniju ne može zaštititi srpska poljoprivreda, te da postoji mogućnost da se Srbija toj asocijaciji država priključi "bez prava veta u donošenju odluka".

On je za televiziju Blic izjavio da bi to značilo da je Srbija država trećeg reda, te da je uslov za ulazak u Evropsku uniju odricanje dela teritorije.

„Ne mogu se u jednoj organizaciji braniti nacionalni interesi, ako se prethodno ne brane samostalno. Vlast ne prepoznaje istorijski trenutak i velike promene kao što ih nije osetila ni 90-ih godina. Vodi se jedna neiskrena spoljna politika u kojoj predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nemačkim medijima kaže da je izvozio oružje i municiju u Ukrajinu, a u ruskim da nije“, naveo je Marsenić.

(Beta)

