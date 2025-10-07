Marsenić (Novi DSS): Glasači SNS, njih 40 odsto, ubeđeni da je nadstrešnica pala zbog diverzije

Narodni poslanik iz Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić izjavio je danas da je 40 odsto glasača Srpske napredne stranke (SNS) ubeđeno da je diverzija uzrok pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

„Naravno, vlast ‘jaši’ na toj laži i dalje zato što se pokazalo u proteklom periodu da je jedino do čega joj je stalo rejting“, rekao je Marsenić na konferenciji za novinare.

On je dodao da će Novi DSS sa svojom koalicijom NADA učestvovati samo u prvom delu današnje sednice Skupštine Srbije.

„Nakon prvog izlaganja nećemo učestvovati u drugom i trećem delu sednice, nećemo učestvovati u pojedinostima niti ćemo učestvovati u glasanju. Ne želimo da dajemo legitimitet i da ova sednica prođe onako kako je vlast zamislila“, dodao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com