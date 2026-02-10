Marsenić (Novi DSS): Ne sumnjam da Vučić želi da bude premijer, na građanima je da ga spreče

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić izjavio je danas da uopšte ne sumnja da aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić želi da bude premijer u novom mandatu, kao i da će Vučić biti taj koji će doneti odluku ko će biti kandidat Srpske napredne stranke (SNS) za tu funkciju.

„Ali na građanima je da ga na slobodnim izborima spreče u tome. Nama je potreban novi nacionalni konsenzus, a Vučić treba da shvati da on nije budućnost Srbije. Dobro i lekovito bi bilo da se on povuče iz politike“, rekao je Marsenić za televiziju Njuzmaks Balkans, a prenela stranka u saopštenju.

Prema Marsenovićevim rečima, Nova DSS je spremna za izbore „koliko sutra“, ali datum raspisivanja izbora zavisi od vlasti.

Dodao je da se funkcioneri i aktivisti Novog DSS-a nalaze na terenu i da „razgovaraju sa građanima i političkim organizacijama“, kao i da će njihova lista biti lista „autentične desnice“ i predstavljati „istinsku alternativu“.

„Kriterijumi za to da li je neko autentična desnica ili nije su jasni – obavezivanje da ćemo svi zajedno menjati vlast Aleksandra Vučića i saradnja, ali ne i članstvo u EU“, rekao je Marsenić.

Na pitanje kako je moguće da jedna stranka koja im izričito antievropske stavove sarađuje sa proevropskim studentskim pokretom, Marsenić je rekao da „niko u Novom DSS-u nije antievropljanin“.

„Ako može SNS da u koaliciji drži zagovornika ulaska Srbije u BRIKS Aleksandra Vulina, i SPO koji je čak i za NATO, nema razloga da se ne napravi i široka postizborna koalicija na drugoj strani. Nije pametno da posle izbora ne bude saradnje između studenata i naše liste pošto smo mi komplementarni“, naveo je Marsenić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com