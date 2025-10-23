Marsenić (Novi DSS): U Srbiji sve lošiji ekonomski pokazatelji

Potpredsednik Novog DSS-a Predrag Marsenić ocenio je danas da su u Srbiji sve lošiji ekonomski pokazatelji i da će rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) umesto paniranih 4,2 odsto u najboljem slučaju biti 2,5 odsto.

„Umesto da se pitanje ekonomske politike i budžeta za 2026. godinu otvori u domaćoj javnosti, to se čini u razgovorima ministra finansija sa međunarodnim institicijama poput MMF-a. To je prilično čudno za, po rečima Aleksandra Vučića Predsednika Srbije), jednu samostalnu i nezavisnu zemlju“, naveo je Marsenić u autorskom tekstu za list „Danas“.

On je izrazio sumnju da će biti ubrzani rast ekonomski rast u narednoj godini koji najavljuje vlast i za to naveo nekoliko razloga.

„Duboka društvena i politička kriza i dalje traje i za nju je odgovorna isključivo vlast koja ne dozvoljava slobodne i demokratske izbore. Takvo stanje ne može da se ne odrazi na poverenje domaćih i stranih investitora“, smatra Marsenić.

Optužio je aktuelnu vlast za teško stanje u energetskom sektoru, što se vidi i po tome što je uvezeno 15 odsto više električne energije nego tokom prethodne godine, i da se situacija komplikuje jer će, kako je naveo, EU od 2026. povećati takse na uvoz struje iz Srbije.

Marsenić je istakao da veliki problem predstavljaju i američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS).

„Eventualno zaustavljanje proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo uticalo bi na pad ukupne industrijske proizvodnje od nekoliko procenata“, procenio je on.

(Beta)

