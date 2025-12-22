Marsenić (Novi DSS): Za pobedu nad vlašću najbolje rešenje tri opozicione liste

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić ocenio je danas da je za „pobedu nad vlašću“ najbolje rešenje da na budućim izborima nastupe tri opozicione liste koje bi, po njegovim rečima, činili studenti, proevropska opozicija i lista „autentične“ desnice.

„Pravo rešenje za izlazak iz ove krize su demokratski izbori. Na tim izborima treba nastupiti u tri kolone koje će oličavati studenti, proevropska opozicija i lista autentične desnice“, naveo je Marsenić za televiziju NjuzMaks Balkans, a preneo Novi DSS.

Dodao je da lista „autentične“ desnice, osim promene vlasti, želi da Srbija ne nastavi evropske integracije „zbog toga što vrednosti EU ne odgovaraju našim tradicionalnim vrednostima, ali se u mnogo čemu zalažemo za saradnju sa EU“.

