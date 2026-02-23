Marsenić: Uz Mrdićeve pravosudne zakone, Vučić bi da kontroliše sve grane vlasti

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić ocenio je danas da je "namera takozvanih 'Mrdićevih zakona' da se iz jednog centra kontrolišu sve grane vlasti".

Marsenić je precizirao da je u ovom trenutku u Srbiji „izvršna i zakonodavna vlast apsolutno u rukama Aleksandra Vučića“ i da su „delovi sudske vlasti i sada okupirani od strane tog čoveka“.

„Formalni predlagač zakona Uglješa Mrdić je sam rekao da se oni donose da bi se sprečilo hapšenje ministara i samog Vučića“, ukazao je Marsenić tokom svog gostovanja na televiziji „Njuzmaks Balkans“.

Prema rečima potpredsednika Novog DSS-a, „Specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala ni do sada nije radilo dobro svoj posao, ali nemoguće je da su se predstavnici izvršne vlasti toga setili tek posle 14 godina i tek kada su njihove partijske funkcionere poput Nikole Selakovića u slučaju Generelaštab krenuli sudski da gone“.

„Naš osnovni problem je što institucije ne rade svoj posao i što ova vlast želi da vlada putem lex specialis-a. Da to nije dobro u praksi, videli smo u slučaju Beograda na vodi, kada je porušeno i mnogo legalno sagrađenih objekata pa će država morati u budućnosti da obešteti

građane“, poručio je Marsenić.

Visoki funkcioner Novog DSS-a ponovio je stav te stranke da Srbije treba da prekine svoj put u Evropsku uniju(EU) i dodao da je, u slučaju da je tačna Vučićeva izjava da su ovo prvi pravosudni zakoni koji su isključivo pisani u Srbiji posle nekoliko decenija, to znak „da smo mi i zvanično pod okupacijom“.

„Niti treba da budemo članica EU, niti da branimo Grenland od SAD, niti da se spremamo za rat protiv Rusije, ali, indikativno je da vlast nijesprovela javnu raspravu o setu pravosudnih zakona“, zaključio je Marsenić gostovanje, preneo je Novi DSS.

(Beta)

