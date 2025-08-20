Maršićanin (Novi DSS) u otvorenom pismu Brnabić: Vi korumpirani ste najveća diverzija, sram Vas bilo

Član Predsedništva Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Dragan Marčičanin poručio je danas, kao nekadašnji predsednik Skupštine Srbije sadašnjoj predsednici Ani Brnabić, da je „monostruozna“ njena izjava da je nadstrešnica na novosadskoj železnikoj stanici pala i ubila 16 ljudi, zbog diverzije kao početak obojene revolucije

„Svi vi korumpirani, neobrazovani i kriminalni ste diverzija srpske države“, istakao je u otvornom pismu Brnabić, uz opasku da na njene nastupe treba staviti oznaku upozorenja kao sa filmova „s previše nasilja, horor scena i moralne prljavštine“.

„Kakav sraman, bezočan pokušaj da zaštitite od odgovornosti članove svoje mafijaške družine prebacujući je na imaginarne diverzante. Poznato je da kada se u mafiju uđe ne može se iz nje izaći. Znate mnogo jedni o drugima, svako za svakoga ima spakovan dosije, držite jedni druge u šaci, sve je to poznato… ali Ana, preterali ste: umesto da štitite žrtve, štitite odgovorne za ubistvo“, naveo je Maršićanin u otvorenom pismu predsednici Skupštine Srbije.

„Ne mislim da nema ni malo uticaja spolja u sve ono što nam se dešava poslednjih meseci, ali ‘krvave ruke’ nisu van Srbije i za tok događaja posle 1. novembra 2024. godine odgovorna je korumpirana, nasilnička, izdajnička ‘srpska’ vlast, koju branite brutalnošću svojih izjava, kao što to čine lojalisti – batinaši palicama“, naveo je Maršićanin.

On je ukazao da je „diverzija budžeta i države Srbije to što je rekonstrukcija pruge do Subotice koštala milijardu i dvesta miliona evra, umesto trista miliona evra. Kod koga je ostatak? Diverzija je kada Ministarstvo finansija plaća radove na železničkoj stanici u Novom Sadu za koje ne postoji građevinska dozvola“.

„Diverzija budžeta i države Srbije je kada solarna elektrana u Srbiji košta 900 miliona evra više nego ista takva u Rumuniji. Kome ide ostatak? „Diverzija je imovina koju imaju sadašnji i bivši funkcioneri vladajuće stranke. Odakle im? Od plata? Sram Vas bilo, sram Vas bilo“, poručio je Maršičanin u otvorenom pismu Brnabić.

(Beta)

