Marta Kos odbacuje kritike: S kim da razgovaram o Srbiji ako ne s Vučićem

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je za slovenačke medije da je predsednik Aleksandar Vučić u ovom trenutku jedina osoba sa kojom može da razgovara o Srbiji o njenom evropskom putu i dodala da njen rad ne treba da se ocenjuje na osnovu objava na društvenoj mreži Iks.

Marta Kos se u sredu u Briselu sastala sa Aleksandrom Vučićem, a sastanak je, u objavi na Iksu, ocenila kao konstruktivan što je izazvalo brojne kritike i u Sloveniji i u Srbiji.

U inetrvjuu za N1 Slovenija i RTV Slovenije Kos je rekla da razume kritike te izjave ali ističe da njen rad ne treba suditi po 280 karaktera.

„Potpuno razumem ako se ljudi ne slažu sa objavom, ali molim za razumevanje da ne ocenjujete moj rad po 280 karaktera“, rekla je Kos u intervju za portal N1 Slovenija koji će u celosti biti objavljen u subotu.

Svoju objavu Kos je na sličan način obrazložila u intervjuu za Radio Slovenije, gde je dodala da u diplomatiji često šteti ako se sve ispriča.

Kos je odgovorila i na kritike zašto se sastala sa Vučićem samo nekoliko dana nakon velikih protesta u Beogradu, tokom kojih je policija, prema rečima učesnika, upotrebila i zvučni top, prenosi ljubljansko Delo,

„S kim onda da razgovaram, ili sa kim da razgovaram u Srbiji, da Srbija ostane na evropskom putu?“ upitala je Kos, ističući da zemlja trenutno nema premijera i ministre sa punim ovlašćenjima i da će se ona „uvek zalagati da se razgovara sa političarima, sa onim ljudima koji mogu nešto da urade“.

Kos je dodala da je sa predsednikom Srbije, koja je već 13 godina kandidat za članstvo, razgovarala i o reformama koje su potrebne za nastavak približavanja EU.

„I upravo ovaj razgovor sa predsednikom Vučićem, koji svakako nije bio lak, doveo je do toga da sada imamo njegova obećanja, ne samo meni, već i predsednici Evropske komisije i predsedniku Evropskog saveta, da će sve ono što sam mu rekla da Srbija mora da uradi na svom evropskom putu biti urađeno u narednim nedeljama“, rekla je Kos.

Kos je rekla da je sa Vučićem razgovarala i o protestima u Srbiji.

„Mislim da je važno reći da i Evropska komisija traži od Srbije isto što zahtevaju demonstranti i studenti“, rekla je.

Po njenoj oceni, ophođenje srpskih vlasti prema nevladinim organizacijama je nekorektno.

„Tokom zastoja u pregovorima poslednjih meseci bila sam u kontaktu s nevladinim organizacijama u Srbiji. Neke sam primila, o čemu smo i obavestili javnost, dok sam s nekima bila u kontaktu ili ih primila, ali o tome nisam govorila jer su me zamolili da to ne činim, budući da bi mogli biti ugroženi. Protestovala sam i kod predsednika Vučića zbog nasilja i zastrašivanja nevladinih organizacija. Kako bih to drugačije uradila nego tako što ću se s njim sastati i to mu otvoreno reći?“ dodala je komesarka za proširenje.

Svoj susret s Vučićem opisala je kao „dobru pripremu terena“ za njegov sastanak s predsednicom Evropske komisije i predsednikom Evropskog saveta, koji je usledio manje od nedelju dana kasnije.

(Beta)

