Marta Kos ponovo na meti optužbi da je sarađivala sa jugoslovenskom tajnom policijom

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovo je suočena sa optužbom da je 1980-ih sarađivala sa jugoslovenskom tajnom policijom, što je negirala prilikom saslušanja pred odborima Evropskog parlamenta pre stupanja na dužnost.

Slovenačka evroposlanica Romana Tomc, potpredsednica konzervativne Evropske narodne partije (EPP), izjavila je da postoje novi dokazi da je Kos, koja je takođe Slovenka, sarađivala sa jugoslovenskom Službom državne bezbednosti za vreme komunističke vlasti i da je zatražila istragu, piše danas briselski portal Politiko.

Tomc je 10. marta u Evropskom parlamentu organizovala promociju knjige „Komesarka“, čiji autor Igor Omerza tvrdi da su u njoj predstavljeni dokumenti koji dokazuju da je Kos sarađivala sa jugoslovenskom tajnom policijom.

„Novi dokumenti nagoveštavaju da je Marta Kos, kao kandidatkinja, lagala pred odborom Evropskog parlamenta, jer je izjavila da nikada nije bila saradnica jugoslovenske tajne policije“, navela je Tomc u pismu Evropskoj komisiji koje je objavila na Iksu. Tomc je potom rekla Politiku da „nešto mora da se uradi sa tim informacijama“.

Portparol EPP je naveo da je Tomc obavestila tu najveću poslaničku grupu u Evropskom parlamentu o novim otkrićima u vezi sa komesarkom Kos i dodao da će „pažljivo ispitati tu stvar“.

Portparol Evropske komisije Gijom Mersije rekao je da je Kos „prošla kroz opsežan i temeljan proces provere“ da bi postala komesarka i da je Evropski parlament odobrio njeno imenovanje, kao i svih drugih komesara.

Zvaničnik blizak kabinetu Marte Kos kazao je za Politiko da je ona „potpuno fokusirana na posao komesarke za proširenje“ i da je „itekako svesna da će politički protivnici koristiti takve stvari da bi osvojili poene na slovenačkim izborima“.

Slovenci će 22. marta glasati na parlamentarnim izborima, na kojima je desna Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše, kojoj pripada i Romana Tomc, glavni rival vladajuće liberalno-leve koalicije.

Marta Kos je kratko, od aprila do septembra 2022. godine, bila potpredsednica vladajućeg Pokreta sloboda premijera Roberta Goloba, ali je 2023. napustila tu stranku. Komesarka je od 1. decembra 2024. godine.

Optužbe da je Kos bila saradnica jugoslovenske tajne policije prvi put su se pojavile 2024. tokom saslušanja za potvrdu njenog imenovanja za evropsku komesarku. Kos je tada te navode nazvala lažima i dezinformacijama.

„Nikada nisam bila saradnik ili doušnik tajne službe Jugoslavije“, rekla je Kos poslanicima Evropskog parlamenta na saslušanju 2024. godine.

Kos je 16. marta trebalo da učestvuje na sednici Odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove (AFET), na kojoj će se diskutovati o proširenju EU, ali je danas obavestila to telo da neće moći da prisustvuje.

(Beta)

