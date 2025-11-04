Marta Kos: S.Makedonija mora da izmeni Ustav da bi napredovala na putu ka EU

Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos izjavila je danas da Severna Makedonija nije postigla pravi napredak u evrointegraciji i da mora da izmeni Ustav da bi nastavila napredovanje.

Ta država „mora da sprovede ustavne promene u skladu sa zaključcima Saveta (EU) iz 2022. godine da bi napredovala na svom putu ka EU“, rekla je evokomesarka predstavljajući u Briselu Izveštaj Evropske komisije o kandidatima za prijem, te i o Severnoj Makedoniji.

U tom izveštaju se, kako je prenela makedonska Televizija Telma, konstatuje da nema odlučnih koraka u evointegraciji Severne Makedonije.

Pored toga što nisu završene ustavne izmene, Evropska komisija je konstatovala i da nema napretka u reformi pravosuđa, ni u borbi protiv korupcije.

„Pravi napredak nije zabeležen u protekloj godini u Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, za šta su razlozi različiti. Komisija će nastaviti da ih podržava u njihovom radu ka EU“, rekla je Marta Kos.

Severnoj Makedoniji su zbog bilateralnog problema s Bugarskom, koji je postao deo Pregovaračkog okvira, blokirani pregovori o prustupanju Evropskoj uniji (EU).

Skoplje je u julu 2022. formalno počelo „prvu fazu“ pregovora sa EU, ali da bi prešlo u „drugu fazu“ i počelo da otvara poglavlja, mora da uvede Bugare u Ustav, što stranka premijera Severne Makedonije Hristijana Mickoskog VMRO DPMNE od tada blokira.

Premijer Severne Makedonije koji je na vlast došao polovinom 2024. godine, ranije je Briselu i Sofiji kao rešenje za prevazilaženje te prepreke ponudio odloženo dejstvo ustavnih izmena: da stupe na snagu kad njegova zemlja zatvori pregovore sa EU ili da dobije garancije da neće biti drugog bilateralnog uslovljavanja.

Nova vlada Bugarske, kao i prethodne, odbija da pregovara sa Severnom Makedonijom o ublažavanju uslova pod kojima Skoplje može da počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom.

