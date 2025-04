Marta Kos: Studenti od vlasti u Srbiji traže što i EU

Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos izjavila je uoči današnje posete Srbiji da su zahtevi studenata ono što od vlasti u Beogradu traži i Brisel u pregovorima o članstvu.

„To su vladavina prava, borba protiv korupcije, javne nabavke, medijsko zakonodavstvo, izborno zakonodavstvo. I zapravo, volim da kažem da sam najveći pristalica demonstranata, jer ako je Srbija ozbiljna u vezi sa putem ka EU, a oni mi kažu da jeste, moraće da ispuni obećanja“, rekla je Kos za Radio slobodna Evropa (RSE).Ona je navela i da je Srbija „mnogo obećala“ u decembru u takozvanom nezvaničnom dokumentu (non-paper) i da sada treba da se proveri da li ispunjavaju ono što su obećali.

„Reči nisu dovoljne. Zato svoju misiju ili posetu tamo vidim kao zaista značajan napor da se Srbija vrati na evropski put.

Kos je navela da se u Beogradu neće sastati samo sa predstavnicima vlasti već i sa predstavnicima organizacija civilnog društva sa kojima je stalno u kontaktu i sa studentima.

„Dakle, nije laka situacija, ali zapravo ono što demonstranti zahtevaju od srpske vlade je isto što Evropska komisija zahteva od Srbije da ispuni u procesu pregovora“, dodala je.

Povodom ocena da je Brisel previše slab, previše krotak kada je u pitanju kritika vlasti u Srbiji Kos je rekla da ona jeste bila „kritičar, ali se sastala i sa Vučićem, jer misli da dijalog mora da postoji“.

„A biti zemlja kandidat ili se pretvarati, podneti zahtev za članstvo, znate, to je izbor. I oni su izabrali, Srbija je izabrala ovaj put. Ali ovaj izbor EU ili postajanje članom EU, dolazi sa odgovornošću, dolazi sa obavezama. A onda moramo biti u kontaktu. I nadam se da će nova vlada ispuniti očekivanja. U poslednjih nekoliko meseci ili godinu dana ispunjenje obaveza nije bilo dobro“, rekla je.

Govoreći o Kosovu Kos je navela da je normalizacija odnosa Kosova sa Srbijom preduslov da Kosovo dobije status kandidata i započne proces članstva u EU.

Kos je iznela očekivanje da bi do kraja njenog mandata Crna Gora i Albanija mogle postati članice Evropske unije.

Ocenila je da bi bio neuspeh ukoliko EU ne bi dobila nijednu novu članicu u mandatu aktuelne Evropske komisije.

Sigurna sam da to možemo da uradimo. Mogli bismo to da uradimo sa Crnom Gorom. Sva poglavlja su otvorena, tako da ih zatvaramo kako bismo mogli da završimo proces krajem 2026. sa tehničke tačke gledišta. Sa Albanijom bismo mogli da završimo proces sa tehničke tačke gledišta do kraja 2027″, rekla je dodajući da je potom na državama članicama EU da odluče da li će one postati nove članice.

(Beta)

