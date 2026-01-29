Maskote izložbe Ekpo 27 u Beogradu zvaće se Rastko i Milica

Glasanje o imenima maskota je počelo 19. maja prošle godine, a bilo je ponuđeno 13 parova imena – Rastko i Milica, Momčilo i Tamara, Beo i Bela, Zmaj i Lira, Viktor i Ada, Vitez i Arija, Miha i Nika, Volt i Luna, Ringe i Raja, Eci i Peci, Ritam i Dinamika, Sava i Nada, Zvrk i Čigra.

Ceremenoji proglašenja imena maskote u Hali 5 Beogradskog sajma prisustvovali su predstavnici Vlade Srbije, supruga predsednika Srbije Tamara Vučić i ambasadori više zemalja u Beogradu.

Ekspo, kao međunarodna manifestacija, neguje tradiciju maskota od 1984. godine, a one od tada nose ključne vrednosti izložbe i elemente kulture zemlje domaćina.

Izložba Ekspo će biti održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta iduće godine, a tema te manifestacije je „Igraj za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

(Beta)

