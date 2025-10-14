Matić (ANEM): Od avgusta više od 22 napada policije na novinare

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić izjavio je da je od avgusta zabeleženo više od 22 napada pripadnika policije na novinare, kao i da su ti napadi očekivani na skupovima pristalica vlasti protiv blokada.

Matić je za današnje izdanje lista Danas ocenio da prisustvo profesionalnih novinara na tim skupovima nije poželjno, „jer vlast neprekidno pokušava da falsifikuje stvarnost“.

„Faksifikuju sve, od broja prisutnih, preko poruka i zahteva učesnika, do samog karaktera protesta. Profesionalni novinari ogoljavaju realnost koja je u potpunom neskladu sa propagandom vlasti kroz tabloidne medije i selektivno izveštavanje javnih servisa“, naveo je Matić.

Komentarišući postupanje policije prema novinarima ocenio je da je policija početkom protesta u novembru prošle godine uspostavila „novi standard“ ignorisanjem napada na novinare.

„Nasilnici iz obezbeđenja skupova SNS su napadali novinare neometano, dok prisutni policajci nisu adekvatno reagovali ni na prijave koje su novinari podnosili na licu mesta. Od sredine godine interventne jedinice počele su da primenjuju nasilje prema demonstrantima, a tom prilikom napadane su i novinarke i novinari“, dodao je Matić.

(Beta)

