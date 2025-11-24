Matić (ANEM): Poslednje dve su najgore godine po bezbednost novinara, u zadnjih četvrt veka

Predstavnik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić ocenio je danas da su, kada se govori o bezbednosti novinara i medija u Srbiji, poslednje dve – „dve najgore godine u poslednjih 25 godina“.

Matić je kazao za N1 da su u, poslednje dve godine, primetili „postepeni put u tu spiralu nasilja“, kako je ocenio, „očigledno da se pojačava“.

„Ovo nije maksimum“, izjavio je on, piše na sajtu te televizije.

Dodao je i da su prošle godine prvi put uočili „anomaliju u ponašanju policije“.

„Od 62 otvorena slučaja u javnim tužilaštvima, na 34 policija nije odgovorila tužilaštvima sa prikupljenim obaveštenjima, nije bilo istraga. To se nikad ranije nije događalo“, kazao je.

Naveo je i da je „prošle godine samo jedan slučaj završen sa pravosnažnom presudom“, a kako je dodao, „prethodne 2023. je bilo 13, a 2019. je bilo njih 20“.

Videli smo, kako je ukazao, „to ponašanje policije nije u vezi samo sa protestima, ono eskalira sa protestima“.

„Prvo imate nereagovanje, onda imate to nereagovanje na nasilje koje se događa i novinarima i građanima, a onda i sama policija sprovodi neku vrstu nasilja“, kazao je Matić.

Ocenio je i da je “ onog trenutka kada je (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić u januaru rekao da ima 17.000 lojalista koji su spremni da daju krv za njega, to trenutak upozorenja da će pasti neka krv za sve što se tiče ugrožavanja pozicije ove vlasti i to se događalo“.

„Tokom ove godine bilo je lakših napada, a onda imamo sada svaki treći dan napad na novinare, prema evidenciji NUNS-a, to je nezabeleženo u Evropi“, rekao je on.

Govoreći o nedavnom napadu na ekipu N1 kod improvizovanog šatorskog naselja s pristalicama vlasti – Ćacilenda, ocenio da su svi na tom slučaju na neki način zakazali.

„Stekao sam utisak da postoji nekoliko paralelnih tokova izveštavanja i naređivanja, samim tim, neko je sigurno naredio da se ništa ne radi tu, navikli smo se na to da ne reaguje, jer nisu reagovali ni na prethodne napade na novinare na istom tom mestu“, kazao je.

Prema njegovim rečima, ovo je bio 17. napad, piše na sajtu te televizije.

Matić koji se pojavio nakon napada na ekipu N1 ponovio je da je tu bilo nekoliko vrsta policije, a da mu kontakt tačke u MUP i tužilaštvu se prvo nisu javljale, dok je dolazio na mesto napada.

On je ocenio kao šokantno to da mesto napada prvo nije bilo obezbeđeno kako bi se izvršio uviđaj.

(Beta)

