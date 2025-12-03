Medijapar: Dokumenti Kremlja pokazuju umešanost Rusije u operacije u Francuskoj, umešani i Srbi

Francuske obaveštajne službe su dobile dokaze da je Kremlj odobrio plan ciljanja i francuskih jevrejskih i muslimanskih zajednica kako bi se dodatno podelilo tamošnje društvo, preneo je portal Medijapar (Mediapart) i dodao da su u nekim akcijama umešani i određeni građani Srbije.

„Rusija namerava da predstavi Francusku kao antisemitsku i islamofobičnu. Da bi osigurao da naše društvo bude razoreno, Kremlj je odlučio da podstakne mržnju između jevrejske i muslimanske zajednice naizmeničnim ciljanjem na njih“, javio je francuski portal.

Francuska obaveštajna služba je nedavno dobila interne dokumente Kremlja u kojima, prema rezimeu u čiji je uvid imao Medijapar, ruska „predsednička administracija teži da poveća tenzije između ove dve zajednice na nacionalnoj teritoriji koristeći operacije kako bi posejala podelu unutar francuskog društva i oslabila nacionalnu koheziju“.

Prema informacijama portala, francuska obaveštajna služba je saznala, na primer, da je skrnavljenje jevrejskih kulturnih i spomen-obeležja u maju 2025. godine „direktno odobrila ruska predsednička administracija“.

U poverljivom izveštaju podnetom parlamentu, francuske obaveštajne službe su već na proleće naglasile da je „psihološki i informacioni rat“ koji je vodila Rusija imao za cilj „da razbije javno mnjenje pogoršavanjem tenzija unutar stanovništva“, posebno, kako su službe napisale, u vezi sa sukobom između Izraela i palestinskog pokreta Hamas.

U beleškama podnetim kao deo sudskog postupka 2024. godine, a koje je otkrio Mediapar, Glavna direkcija za unutrašnju bezbednost (DGSI) je istakla da je Francuska „glavna meta Kremlja“.

Da bi destabilizovale države „koje se doživljavaju kao protivnici“, ruske obaveštajne službe imaju zadatak da identifikuju „postojeće ranjivosti kao što su političke ili međuzajedničke podele, kako bi se koristile za takozvanu dezorijenticiju javnog mnjenja“.

Francuska kontraobaveštajna agencija je naglasila da postoje „subjekti izabrani za ruske operacije mešanja, prvenstveno za pitanja vezana za imigraciju, islam, antisemitizam, hegemoniju SAD i institucije kao što su Evropska unija i NATO“, navodi portal.

„Od 7. oktobra, želja Rusije je bila da iskoristi genocidni rat koji je Izrael vodio u Gazi i vodi operacije destabilizacije usmerene samo na jevrejsku zajednicu u Francuskoj“, preneo je Medijapar.

Tri nedelje posle napada Hamasa u Izraelu, više od 250 Davidovih zvezda je isprskano na fasadama nekoliko zgrada u pariskom regionu.

U maju 2024. godine, dve nedelje nakon što su studenti pretižnog fakulteta političkih nauka (Sciences Po) pokazali crvene ruke na propalestinskim demonstracijama, 35 crvenih ruku je ispisano na Spomen-obeležju Šoe u Parizu, iznad ploča sa imenima onih koji su spasavali Jevreje tokom Drugog svetskog rata.

Ta strategija podrazumevala je usmeravanje na dve verske zajednice kako bi se povećala verovatnoća sukoba u Francuskoj. Ta nova strategija destabilizacije je svoju prvu konkretnu primenu videla između maja i septembra 2025. godine.

Prvo su bili napadi „zelenom farbom“. U noći između 30. i 31. maja 2025. godine, sinagoge, restoran i Spomenik žrtvama Holokausta su vandalizovani. Pojedinci u zaštitnim odelima poprskali su njihove fasade zelenom farbom.

Tri srpska državljanina uhapšena su dok su pokušavali da napuste zemlju. Prema pariskom tužilaštvu, identifikovani su pomoću snimaka sa nadzornih kamera i naknadnih istraga njihovih telefonskih zapisa.

Tri meseca kasnije, održana je druga faza operacije. U noći između 8. i 9. septembra 2025. godine, oko deset svinjskih glava, od kojih su neke imale natpis „Makron“ ispisan plavom bojom, postavljene su ispred devet muslimanskih bogomolja u pariskom regionu.

Parisko tužilaštvo je već sledećeg dana osudilo „jasnu nameru da se izazovu nemiri unutar nacije“, navodi francuski portal.

Prvi nalazi istrage ukazuju da su dve osobe kupile deset svinjskih glava od uzgajivača svinja u Normandiji nekoliko sati pre napada. Nakon što su završile svoj zloslutni zadatak, te osobe su prešle francusko-belgijsku granicu u vozilu registrovanom u Srbiji.

Kako prenosi Medijapar, list Mond (Le Monde) je kasnije otkrio da je ista osoba daljinski orkestrirala obe operacije.

Prema informacijama koje je dobio Medijapar, taj čovek je srpski državljanin po imenu Aleksandar Savić, već poznat obaveštajnim službama kao agent koji radi za Rusiju. Savić je unapred naručio svinjske glave, koje će njegovi saučesnici koristiti dve nedelje kasnije.

DGSI već je imala Aleksandra Savića na svom radaru jer je putem šifrovanih aplikacija za razmenu poruka (Telegram, Viber i Zangi) prenosio adrese jevrejskih spomenika i kulturnih lokaliteta u Parizu trojici drugih srpskih državljana uhapšenih u Francuskoj.

„Savićevo učešće u ove dve operacije destabilizacije, usmerene na jevrejsku i muslimansku zajednicu, ukazuje, u očima DGSI-ja, da ih je orkestrirala Rusija. Pogotovo što je uloga koju je igrao vođa ćelije, koji nikada nije kročio u Francusku, ali je upravljao logistikom operacije, slična ulozi Bugarina Nikolaja Ivanova, koji je nedavno osuđen na četiri godine zatvora zbog finansiranja putovanja i smeštaja u Parizu trojice drugih Bugara koji su iscrtali crvene ruke na Spomeniku holokausta“, navodi francuski portal.

Tri nedelje nakon što su na džamijama bile postavljene svinjske glave, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je najavio hapšenje 11 Srba osumnjičenih za učešće u nekoliko operacija u Francuskoj i Nemačkoj usmerenih na širenje „ideja koje promovišu i podstiču mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovano na razlikama“, uključujući zelenu boju i svinjske glave.

Parisko tužilaštvo je navelo da te osobe nisu uhapšene na zahtev Francuske.

Međutim, njihov vođa Aleksandar Savić je trenutno u bekstvu. Navodno je delovao „po uputstvima strane obaveštajne službe“, prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koje nije preciziralo nacionalnost pomenute službe.

Trenutno mesto boravka Aleksandra Savića je nepoznato. Ono što se zna jeste da je njegov „kolega“ Nikolaj Ivanov, pobegao iz svoje zemlje Bugarske, posle skrnavljenja spomenika Holokausta. Otišao je u Moskvu, pre nego što se sklonio u Hrvatsku, gde je na kraju uhapšen, dodaje Medijapar.

(Beta)

