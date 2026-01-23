Medijapar: Tramp i njegova administracija grade medijsku propagandnu infrastrukturu

U SAD medijski pejzaž iz 2026. godine nema nikakve sličnosti sa onim iz 2016. ili čak 2020. godine, jer je administracija predsednika Donalda Trampa (Trump) izgradila sopstvene komunikacione kanale sa javnošću, koje napadaju tradicionalne medije i potkopavaju svaki nezavisni pokušaj za dokumentovanje činjenica, ocenio je francuski portal Medijapar (Mediapart).

Tramp je tokom svog prvog mandata krenuo u gradnju takvih kanala, ali sada, u drugom mandatu, predsednik SAD ima novi cilj – ugrožavanje debata u društvu gradnjom prave propagandne infrastrukture.

Ta vrsta paralelnog sveta učvršćuje Trampovu „alternativnu stvarnost“ u SAD gde je navodno milijarder pobedio na izborima 2020. protiv Džozefa Bajdena (Joseph Biden).

Stručnjak za medije Piter Bejker (Peter Baker) je opisao novi odnos Trampove administracije sa medijima.

„Oni (u administraciji) ne vide pres salu kao način da se informacije iznesu. Čak je ne vide ni kao način da se utiče na novinare. Za njih je to pozorište za publiku pokreta MAGA (Make America Great Again – Učinimo Ameriku ponovo velikom)“, ocenio je Bejker, inače dopisnik Njujork tajms (New York Times) u Beloj kući.

Medijapar prenosi da je 2025. američko Ministarstvo za unutrašnju bezbednost potrošilo 51 milion dolara na proizvodnju JuTjub (YouTube) video snimaka koji prikazuju hapšenja koja su sproveli agenti imigracione i carinske službe (ICE).

Budžet za odnose s javnošću ICE-a je eksplodirao 2025. godine zahvaljujući „velikom, lepom“ budžetskom zakonu, transformišući tu službu u medijsku mašinu dizajniranu da preplavi društvene medije, smatra francuski portal.

Tim funkcioniše kao agencija sa profesionalnim influenserima, koristeći plaćene alate za praćenje društvenih medija da bi procenio svoje objave, koje su rangirane po broju prikaza.

Trampova administracija spremno brani ovu operaciju – to je ono što Amerikanci žele, vizuelni dokaz da Tramp ispunjava svoje obećanje da će deportovati milione imigranata širom zemlje, navodi Medijapar dodajući da je to samo jedan primer među mnogima.

Povratkom Donalda Trampa, pokret MAGA je učvrstio svoj uticaj u medijskom pejzažu, koji nije nimalo onakav kakav je bio 2016, pa čak ni 2020. godine.

Trampov poraz 2020. godine, napad na Kapitol hil i privremena zabrana Trampa sa Iks-a (X) i Fejsbuka (Facebook), potpuno su promenili medijski pejzaž.

Alternativni medijski sistem se brzo učvrstio, sa video platformama i društvenim mrežama koje finansiraju i dominiraju konzervativci, uključujući i samu Trampovu mrežu Truth Social.

Trampu više nisu potrebni mediji da bi došao do svoje publike. Štaviše, Kongres sa republikanskom većinom je odobrio većinu smanjenja budžeta javnih medija, kojima sada preti gašenje.

Paralelno sa tim, Trampova administracija je počela da demontira institucije i alate osmišljene za dokumentovanje činjenica, naveo je Medijapar i dodao da Tramp „izmišlja statistiku i deli je“ na svojoj društvenoj mreži Social Truth.

Američki predsednik je objavio više od 2.000 poruka u prvih 100 dana svog drugog mandata, što je tri puta više tvitova nego što je objavio u prvih 100 dana svog prvog mandata.

Tramp obožava da ga nazivaju „najvećim influenserom“, preneo je francuski sajt i dodao da je američki predsednik stvorio političke influensere.

„Repertoar bi bio nepotpun bez zabavne komponente – neophodno je odvući pažnju, zauzeti prostor i umove, inače će se stvarnost ponovo nametnuti. To je razlog za prisustvo influensera i među akreditovanim novinarima“, preneo je Medijapar. Ukazao je i da se na taj način otvaraju mogućnosti za širenje dezinformacija i teorija zavera.

(Beta)

