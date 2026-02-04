Mediji: Na placu firme u suvlasništvu Dodikovog šefa obezbeđenja pronađeno 138 kilograma marihuane

Na placu firme u Bijeljini, u suvlasništvu Miše Partala, šefa obezbeđenja bivšeg predsednika Republike Srpske (RS) i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, pronađeno je 138 kilograma marihuane, preneo je banjalučki portal Gerila.

Službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Bijeljina pretresli su juče objekte na parceli koja je u vlasništvu firme „PF green energy power“ i pronašli dve bele vreće u kojima se nalazila marihuana.

Policija je saopštila da je vlasnik kompanije „PF green energy power“ Živan Filipović, a da je Simo Laketić iz sela Gornji Brodac priznao da je pronađenih 138 kilograma marihuane njegovo vlasništvo.

Međutim, jedan od vlasnika ove firme je i Mišo Partalo, dugogodišnji šef Dodikovog obezbeđenja, navela je Gerila, objavivši dokument poslovnog portala Akta.ba, prema kojem je ta firma osnovana 7. juna prošle godine i da su njeni vlasnici Mišo Partalo i Živan Filipović.

Kompanija „PF green energy power“ je 23. januara ove godine dobila ekološku dozvolu za izgradnju solarnog postrojenja za proizvodnju električne energije – mala solarna elektrana u Gornjem Brodcu.

(Beta)

