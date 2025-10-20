Mediji: Preminuo general Nebojša Pavković

Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije (VJ) Nebojša Pavković, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 22 godine zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji, preminuo je danas u Beogradu u 79. godini, preneli su mediji.

Pavković je zatvorsku kaznu služio u Finskoj ali je na molbu Vlade Srbije, 28. septembra prevremeno pušten na slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja.

Obavljao je brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinskom korpusu VJ na Kosovu i Metohiji, kojim je komandovao od 1998. godine.

Protiv njega i drugih generala je krajem 2003. podignuta optužnica Haškog tribunala, a 2005. godine je izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Pavković je 2009. godine proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 22 godine zatvora za deportacije, prisilna premeštanja, ubistva, progone i druga nehumana dela.

Zajedno sa njim, osuđeni su i Vladimir Lazarević, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Sreten Lukić.

Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru a Milan Milutinović je oslobođen optužbi.

(Beta)

