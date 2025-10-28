Mediji: Šmit u prvoj polovini sledeće godine napušta BiH, OHR i bonska ovlašćenja ostaju

Visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini (BiH) Kristijan Šmit u prvoj polovini naredne godine trebalo bi da napusti tu dužnost, objavio je sarajevski portal Politički.ba, pozivajući se na neimenovane izvore iz diplomatskih krugova.

To ne znači gašenje Kancelarije visokog predstavnika niti „bonskih ovlašćenja”, koja, kako je navedeno, „ostaju, ali kao krajnje sredstvo“.

U međuvremenu, ističe ovaj sarajevski portal, biće izabran novi visoki predstavnik, koji mora imati odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dodavši da je to za sada plan Vašingtona.

„Planu se posebno protive Nemačka i Velika Britanija. Zvanični London, a naročito Berlin, upozoravaju da bi sprovođenje tog ‘dila’ bilo katastrofalno po dosadašnju politiku međunarodne zajednice. I to ne samo u BiH“, navodi se u tekstu.

Ističe se da novi visoki predstavnik po meri lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika ne bi imao nikakav autoritet.

Šmit je visoki predstavnik u BiH od 1. avgusta 2022. godine, kada je na toj funkciji nasledio Austrijanca Valentina Incka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com