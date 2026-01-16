Mediji u EU o Iranu: Najviše ubijenih demonstranata mladi, studenti, sportisti, umetnici

Među hiljadama ubijenih demonstranata u Iranu su mladi, studenti, sportisti, umetnici, a pobunjeni građani sad upućuju prave apele svetu da ih ne napusti i ne ostavi same na nemilost režimu islamske teokratije, prenose mediji u Evropskoj uniji.

To se navodi u retkim izveštajima novinara iz regiona i ponekih telefonskih poruka iz Irana u situaciji kad je tamo islamski režim ukinuo internet.

Francuski list Figaro javlja da „pobunjeni iranski građani upućuju apele svetu da ne prepuste islamskom režimu da ubija ljude iza zavese mraka“, pošto je u Iranu ukinut internet, a samo ponekad proradi međunarodna telefonska veza.

Vlade i institucije Evropske unije su zaokupljene zategnutošću s SAD oko Grenlanda i jedino je šef nemačke diplomatije Johan Vadeful izjavio da je „jasno na kraju režim koji suzbija demonstracije samo oružanom silom“ i najavio sankcije EU.

Veliku nedoumicu među mulama na vlasti i demonstrantima i dalje izaziva Amerika koja je zapretila, a bar zasad izgleda odustala od vojnih i sajber udara na ključna mesta oružanih formacija teokratije koje su nemilosrdno pobile na hiljade pobunjenih građana.

Italijanski dnevnik Korijere dela sera piše da su najvišu cenu u životima u borbi za slobodu platili i plaćaju momci i devojke Irana, studenti, sportisti, umetnici… generacija koja ne prihvata nepravedne zakone islamske diktature koja ih guši, a jasno vide i šta znači reč sloboda“.

Analitičari i mediji u EU takođe pišu da je islamski režim mula uzdrman talasom narodnih demonstracija, ali prvi put i sukobom s oligarsima koji drže monopol u zaobilaženju UN sankcija na izvoz iranske nafte, zbog sumnji da Iran pravi zabranjeno nuklearno oružje, i uvoz osnovnih potrepština.

Ocenjuje se da američke pretnje vojnim ili sajber udarima na Iran teško mogu naterati teokratsku islamsku vlast na temeljite demokratske promene.

Delom i zato što je politička opozicija u zatvoru ili van zemlje, dok masovne demonstracije tek treba da izrode neku opipljivu političku alternativu islamskom režimu i moćnoj ekonomsko-finansijskoj vlasti oligarha u senci.

Jedan politički analiticar, Iranac, u italijanskom listu Korijere dela sera je predočio da Iranom u mnogome paralelno vladaju oligarsi koji su se, uz prećutnu saglasnost islamske vlasti, ne samo veoma obogatili, već bez njih režim teško može i da opstane.

Mule na vlasti su, zbog prazne državne blagajne i sve gore ekonomsko-socijalne situacije, bile prisiljene da „deo kolača“ od šverca nafte i uvoza osnovnih potrepština uzmu od oligarha koji su se toliko osilili da, kako navodi analitičar u Korijere dela sera, nisu prezali ni od šverca droge i alkohola zabranjenog verskim zakonima.

Sada je prvi put došlo do sukoba oligarha i mula na vlasti koje su bile prisiljene da izvrše drastičnu devalvaciju nacionalne valute rijala, što je teško pogodilo interese izvozno-uvozne oligarhije, ali i obogaljilo životni standard stanovništva zbog ogromnog skoka cena uvezene hrane i lekova.

Suočena s ogromnim padom prihoda, vlada u Teheranu je takođe drastično skresala budžetska davanja za potrebe stanovništva i to je pokrenulo dosad neviđen talas protesta u svim iranskim gradovima.

Mediji i analitičari u EU, poput španskog lista Pais, zaključuju da je islamska diktatura u Iranu iscrpla snagu upliva na građane, ali još ima oružja da se odupire i brani vlast do kraja.

Nemački portal Eurointelidžens objašnjava da su devalvacija, inflacija i kresanje budžeta na račun širokih slojeva stanovništva bili ključni razlozi za proteste, a prvi put su se pobunile i moćne trgovačke elite „teheranskog bazara“ – oligarsi u senci.

Jasno je, kaže nemački portal, da teokratska diktatura u Iranu nije u stanju da zadovolji političke, ekonomske i socijalne zahteve građana, ali se ujedno i ne pokazuje da ima pukotina u režimu.

(Beta)

