Medijska udruženja pozvala vlast da što pre pronađe i kazni onog koji preti Gruhonjiću

Profesoru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinku Gruhonjiću, koji je i novinar agencije Beta, upućena je pretnja u vidu pisma koje je stiglo na adresu fakulteta, a koje je potpisano sa „Pozdrav od Ratka Mladića“, saopštio je ANEM alarm.

Pismo počinje sa „Gruhonjiću FUKARO, USTAŠKO KOPILE, Posle višegodišnjih USTAŠOIDNIH nastupa a posebno poslednjih meseci, uzeh da ti se javim“.

U pretećem pismu se, između ostalog, navodi da je „ustaša zadojeni neizlečivom mržnjom da ti je*em si*u koju si prvi put podojio“ i „bolestan u mozak“.

„A ti ustaša prestani da laješ, te spakuj se i idi u tvoju ustašku NDH Hrvatsku-ljepu vašu, te tamo prosipaj mudrost, da ti je*em sve po kući.

Da li ustaša razmišljaš da će doći vreme uskoro da odgovaraš za sva nedela-zlo koje činiš srpskom rodu!? A sada začepi ta ustaška usta da ne bude kasno!“, napominje se u pismu i na kraju navodi „Pozdrav od RATKA MLADIĆA“.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozvala je nadležne organe da bez odlaganja istraže novi slučaj nedopustivih i ozbiljnih pretnji Dinku Gruhonjiću, identifikuju počinioce u najkraćem mogućem roku i podignu optužnice.

„Ponovo naglašavamo da nekažnjivost napada na novinare, posebno na one koji su poput Gruhonjića najčešća meta pretnji, uvreda i napada–ohrabruje napadače da nastave sa napadima jer znaju da neće biti procesuirani“, navodi ANEM.

Podseća se i da su samo dan ranije prijavljene pretnje koje je Gruhonjić dobio putem SMS poruke u kojoj je pisalo „Aleksandre šalji nam salate biće mesa klaćemo KRVate ustaše!!! Smrt porodici Gruhonjić!!!!!“

„Ponavljamo da je Dinko Gruhonjić česta meta pretnji, uvreda i napada, a ne treba zanemariti ni činjenicu da je često predmet targetiranja i kampanja koje protiv njega vode provladini tabloidi. Poslednjim pretnjama prethodilo je nekoliko tekstova početkom septembra u tabloidima povodom Gruhonjićevog gostovanja u Hrvatskoj da ide da „pljuje po Srbiji“ i da je „srbomrzitelj“.

Osim medija, Dinko Gruhonjić je svakodnevno i bez ikakvih dokaza prozivan i lažno optuživan i od strane predstavnika vlasti, koji sa govornica na mitinzima, u intervjuima na javnim servisima i putem hajki u tabloidima nastoje da ga povežu sa studentskim protestima i pitanjem statusa Vojvodine, podseća se.

Apeluje se na predstavnike vlasti da momentalno prestanu s targetiranjem i negativnim kampanjama protiv Dinka Gruhonjića i drugih neistomišljenika.

„Pozivamo na prvom mestu predsednika države, ali i ostale nosioce javnih funkcija da javno osude negativne kampanje i hajke koje sprovode tabloidi protiv ljudi, nepoštovanje profesionalnih i etičkih standarda novinarstva i da im ne daju legitimitet u vidu ekskluzivnih gostovanja, intervjua i davanja izjava“, poručuje ANEM.

Agencija Beta, čiji je Gruhonjić dopisnik iz Novog Sada, pridružuje se pozivu da se što pre pronađe budala koja je napisala to pismo i da se kazni.

UNS: Kazniti odgovorne za pretnje Gruhonjiću

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je danas pretnje koje je novinar i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić dobio u poslednja tri dana i zatražilo od nadležnih da pronađu i kazne odgovorne.

„Da li ustaša razmišljaš da će doći vreme uskoro da odgovaraš za sva nedela-zlo koje činiš srpskom rodu!? A sada začepi ta ustaška usta da ne bude kasno!“, deo je pretećeg i uvredljivog pisma, upućenog Gruhonjiću, koje je stiglo na adresu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Kako je Gruhonjić naveo za UNS, pretnje iz tog pisma su prijavljene policiji.

Dan ranije, Osnovnom javnom tužilaštvu prijavljena je i SMS poruka, koja sadrži pretnje smrću upućene Gruhonjiću i njegovoj porodici.

Gruhonjića, kako je dodao za UNS, niko iz tužilaštva još uvek nije zvao za izjavu.

„UNS poziva tužilaštvo i policiju da ove pretnje shvate ozbiljno, imajući u vidu da je ovo samo deo pretnji koje je Gruhonjić dobijao u proteklih nekoliko meseci“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

