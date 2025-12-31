Medijsku 2025. obeležili napadi na novinare i medijske radnike i nezavršen izbor Saveta REM-a

Udruženje novinara Srbije (UNS) je saopštilo da su medijsku 2025. obeležili otkazi i odmazde, napadi na novinare i medijske radnike i nezavršeni izbor Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

UNS je naveo i da će novinari i medijski radnici 2025. pamtiti po višestruko većem broju napada i po brojnim otkazima i odmazdama vlasnika medija protiv kolega koji su pokušavali da rade profesionalno u jeku promene uređivačkih politika.

„Iza nas je i više od godine dug proces za izbor Saveta REM-a koji još uvek nije završen“, piše u saopštenju,

Sliku medijske godine, kako je navedeno, jasno odražavaju podaci o ugrožavanju novinara, koje je ove godine, u vreme duboke društvene podeljenosti, dostiglo kritičnu tačku.

To potvrđuje i statistika UNS-a, prema kojoj je ove godine zabeležen 261 slučaj ugrožavanja novinara, što je 150 slučajeva više nego lane, kada je evidentirano ukupno 111 slučajeva.

Drastičan rast zabeležen je u svakoj oblasti ugrožavanja novinara, a najviše kada su u pitanju fizički napadi.

Ove godine pobrojano je 60 fizičkih napada, što je gotovo pet puta više nego prošle godine.

Podaci UNS-a u velikoj meri korespondiraju sa podacima tužilaštva u Srbiji, „koji pokazuju da je ove godine zabeležen značajan porast prijavljenih pretnji i napada na novinare i medijske radnike“.

UNS je preneo i da je tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković ranije kazao da je to povećanje od oko 113 odsto u odnosu na isti period u 2024.

Dodao je i da tužilaštva u statistici beleže četiri puta više fizičkih napada na novinare.

UNS je preneo i da je Stalna radna grupa (SRG) za bezbednost novinara ohrabrivala novinare da prijavljuju napade i „bila izraz zajedništva koji je imao za cilj zaštitu novinara“.

„Ipak manja efikasnost u procesuiranju napada na novinare navela je Koaliciju za slobodu medija i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) da zamrznu članstvo u SRG“, dodaje se.

Za smanjenu efikasnost odgovorno je, saglasna su novinarska udruženja, prvenstveno Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Tome u prilog ide i činjenica da su brojni policijski službenici bili odgovorni za napade na novinare, zaključuje se u saopštenju.

(Beta)

