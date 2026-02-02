Međak: Evropska komisija bi trebalo da se što pre odredi prema Mrdićevim zakonima

Ekspert za evropske integracije Vladimir Međak izjavio je danas da bi Evropska komisija (EK) što pre trebalo da se odredi prema usvajanju seta pravosudnih zakona koji ugrožavaju nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva u Srbiji.

Međak je agenciji Beta kazao da je iz EK već stigla jasna poruka na usvajanje pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a u petak potpisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Evropska komesarka za proširenje Evropske unije (EU) Marta Kos je poslala jasnu poruku da je usvajanje Mrdićevih zakona korak unazad na evropskom putu Srbije. Od nastavka pregovora s EU do daljeg više nema ništa, jer je očigledno da vlast u Srbiji ne zanima evropski put. Poslanici Evropskog parlamenta (EP) su zahtevali da se EK odredi prema ugrožavanju vladavine prava u Srbiji, i u narednom periodu videćemo kakav će biti odgovor EK“, rekao je.

On je naveo da će godišnji izveštaj EP o stanju demokratije u Srbiji i ove godine biti negativan.

„Taj izveštaj će biti usvojen tek u oktobru, tako da bi reakcija EK na situaciju u Srbiji morala da bude znatno ranije“, kazao je Međak.

Ako EU želi Srbiju u svom sastavu, dodao je, onda bi trebalo drugačije da se razgovara s aktuelnom vlašću.

„Usvajanje seta pravosudnih zakona je bila tačka promene, jer više nema dileme da li vlast hoće u EU ili ne. Usvojeni zakoni ne predstavljaju reformu, već direktan napad na nezavisnost i samostalnost sudstva i tužilaštva, kako bi se sprečila borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Postoji bezbroj mogućnosti kojima bi EU mogla da primora aktuelnu vlast u Srbiji da ispuni prihvaćene obaveze na putu ka ka članstvu, od obustavljanja pregovora do uskraćivanja finansijske pomoći iz evropskih fondova dok se ne revidiraju usvojeni pravosudni zakoni“, rekao je Međak.

Prema njegovim rečima, vlast u Srbiji iz dana u dan donosi antievropske odluke.

„EK bi što pre trebalo da se odredi prema usvajanju seta pravosudnih zakona koji ugrožavaju nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva u Srbiji. Antievrospki potezi aktuelne vlasti se dešavaju gotovo svaki dan. Danima smo slušali napade na evropske poslanike, pa su doneti i potpisani antievropski zakoni, pa smo čuli Vučića kako ne treba ići u Pariz i Rim jer su nam, kako je rekao, bliži Tadžikistan i Kirgistan. I to je potvrda da Vučić više uopšte ne razmišlja o EU“, ocenio je Vladimir Međak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com