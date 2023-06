Međak (Evropski pokret): Evropski put je mesto na kome aktulena vlast želi da ostane doveka

Predstavnik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak ocenio je danas da je „evropski put“ savršeno mesto gde aktuelna vlast želi da ostane doveka.

On je za Insajder, „evropski put“ nazvao sigurnim mestom (safe place) za vlast Srbije.

„Vlast je dovoljno blizu članstva EU da mogu da pričaju kako je Srbija na evropskom putu, da je država kandidat, da privlači investicije, ali smo dovoljno udaljeni da njihova pravila za nas ne važe“, kazao je Međak.

On je ukazao da bi razdvojio dve stvari i to, kako je naveo, da li je Srbija na evropskom putu i da li Srbija ulazi u članstvo EU.

„Mi se trudimo da ostanemo na evropskom putu i da ostanemo na njemu doveka“, smatra on.

Prema njegovim rečima, članstvo Srbije u EU „kao takvo, uopšte nije cilj“.

„I to je čak i predsednik meni vrlo jasno rekao da je njegov cilj da Srbija ostane na evropskom putu i da se mi trudimo da na njemu ostanemo, što znači da se nama negde smeška ispadanje sa tog puta. Da se on trudi da na njemu ostanemo, ali članstvo u EU više niko ne spominje“, rekao je on.

Prema njegovim rečima u ovom trenutku ne može „i evropski put i tradicionalni prijatelji“, kako to govori predsednik Srbije misleći na Rusiju.

(Beta)

