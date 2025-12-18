Međak: Srbija će pretrpeti teške posledice zbog kolapsa spoljne politike Aleksandra Vučića

Ekspert za evropske integracije Vladimir Međak izjavio je da neodlazak srpske delegacije na samit Evropska unija-Zapadni Balkan u Briselu predstavlja potvrdu da je spoljna politika Srbije doživela potpuni kolaps.

Međak je agenciji Beta kazao da je spoljna politika aktuelne vlasti na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem pretrpela debakl u odnosima sa Evropskom unijom (EU), Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Rusijom, i da će zbog toga Srbija pretrpeti teške posledice na političkom i ekonomskom planu.

„Neodlaskom u Brisel, Vučić je uputio poruku sopstvenim biračima da se Srbija naljutila na EU, iako ne postoje realni razlozi za ljutnju. Srbija već četri godine ne ispunjava uslove za otvaranje Klastera 3 i to je u više navrata jasno rečeno u izveštajima i rezolucijama Evropskog parlamenta i Evropske komisije“, kazao je.

Dodao je da vlast u Srbiji već duže vreme odbija da preporuke EU.

„Suština je da je u kratkom vremenskom periodu došlo do kolapsa celokupne spoljne politike Aleksandra Vučića. Prvo se sukobio s Amerikancima u Majamiju, kada mu nije dozvoljen pristup Republikanskoj konvenciji, a sad se završilo s Generalštabom, uvođenjem sankcija NIS-u i najvišim carinama Srbiji. Ozbiljan problem postoji i s Rusima zbog NIS-a, jer ako Rusija ostane bez NIS-a moguće je da Srbija ostane bez gasa. I treći kolaps je s EU, jer se Srbija više ni ne pominje kao mogući član jer ne ispunjava preporuke evropskih institucija“, objasnio je.

Međak je naveo da su Crna Gora i Albanija nadomak članstva u EU, a da se Srbija više nigde ne spominje.

„Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta je juče pobrojao sve zemlje Zapadnog Balkana kao buduće članice EU, ali samo nije spomenuo Srbiju, iako je Košta saveznik Vučićev u EU. Neodlazak srpske delegacije u Brisel je loša poruka, i videli smo da se niko u EU nije uzbudio zbog toga što Srbija nije bila prisutna na Samitu. Srbija je za sedam godina od predvodnika evropskih integracija uspela da samu sebe izbaci s evropskog puta“, rekao je.

Međak je ocenio da će odustajanje od ispunjavanja uslova za evropske integracije imati teške posledice po građane Srbije, i na političkom i na ekonomskom planu.

„Mi s ove tačke gledišta, bez promene vlasti, ne možemo se nadati ničem dobrom, za razliku od na primer Crne Gore ili Albanije. Verujem da će nas još više zaobilaziti strani investitori, jer smo već u ovoj godini zabeležili značajan pad stranih investicija iz EU, kao i pad privrednog rasta. Investitori će odlaziti u susedne zemlje gde postoji vladavina prava i gde funkcionišu institucije, za razliku od Srbije“, rekao je Međak.

Predsednik Aleksandar Vučić je u utorak saopštio da je odlučio da niko iz Srbije ne ode na Samit EU-Zapadni Balkan u Briselu, jer „mora da štiti interese Srbije“.

