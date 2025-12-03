Međak: Srbija je na evropskom putu, ali nikad neće stići na odredište

Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak izjavio je da je Srbija na evropskom putu, ali da nikada neće stići na odredište, saopštio je danas taj pokret.

„Stojimo na evropskom putu kao kamion koji se pokvario i stoji na evropskom putu. Mi smo i dalje na evropskom putu, ali nikada nećemo stići na odredište jer kamion stoji – ne radi, gume su izduvane, motor se pokvario, a vozač je otišao negde“, rekao je Međak u podkastu „Svedok vremena“.

Dodao je da je moguće da Crna Gora, Albanija, pa čak i Moldavija postanu članice Evropske unije pre Srbije.

„Srbija je sebe bukvalno marginalizovala. Do 2018. godine, Srbija je bila predvodnik. Srbija je tada po mnogo čemu bila ispred Crne Gore. Ali sedam godina kasnije, o Srbiji se ne priča kao o narednom članu. Po poslednjem godišnjem izveštaju, to su Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Srbija nije u toj grupaciji. Srbija se u godišnjem izveštaju, po ocenama, pominje sa Gruzijom i Turskom“, rekao je Međak.

Komentarišući odnose Srbije i Rusije, Međak je istakao da vekovno savezništvo Srba i Rusa, o kom se često govori, zapravo ne postoji.

„Kad se stavi na papir, ono apsolutno ne postoji. Srbija postoji 221 godinu, ne računam okupacije. U 20. veku, Srbija i Rusija su bile saveznice između 1903. i 1918. Znači, od Majskog prevrata do ubistva Romanovih i izlaska Rusije iz Prvog svetskog rata. I od 1944. (dolaska komunista i Tita na vlast u Srbiju) do 1948. i istorijskog ne. Znači, to vam je 18 godina u celom veku. Gde je tu tradicija“, rekao je Međak u podkastu.

Podsetio je da je Rusija bila ta koja je tražila da se Jugoslaviji uvede embargo na naftu kada su Ujedinjene nacije predlagale sankcije 1990-ih godina.

„To je njihov predlog bio. Ne samo što nisu bili uzdržani, nego su oni čak predlagali šta treba da se radi. Rusija je priznala nezavisnu Hrvatsku pre Sjedinjenih Američkih Država, Rusija je bila ta koja je pomagala Hrvatskoj, naoružavala je“, rekao je Međak.

