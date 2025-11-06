Međak: Vučić pretvara Srbiju u Albaniju Envera Hodže

Ekspert za evropsko pravo Vladimir Međak izjavio je danas da predsednik Aleksandar Vučić pretvara Srbiju u Albaniju Envera Hodže ili Kubu Fidela Kastra, jer ne želi da Srbija postane član Evropske unije (EU).

Međak je agenciji Beta kazao da je cilj Vučića da Srbija ostane na evropskom putu, a ne da postane punopravni član EU.

„Crna Gora je dobila zeleno svetlo za završetak pregovora s EU do 2026. godine, Albanija do 2027, a Moldavija do 2028. godine. Evropska komisija je utvrdila da Srbija nazaduje u evropskim integracijama. Ako svi iz našeg okruženja završe u EU, mi ćemo ostati izolovani kao Albanija iz vremena vladavine Envera Hodže ili Kuba Fidela Kastra“, ocenio je Međak.

Prema njegovim rečima, jedini način da Srbija ne ostane izolovana, jeste ulazak u EU.

„Uvode se nova pravila za putovanja i prelazak granice, od kojih će biti izuzete članice EU. EU uvodi i kvote za izvoz čelika i takse na proizvode od prirodnih izvora energije. Naša struja će postati skuplja jer smo izvan EU i nećemo moći da je izvozimo, dok su članice EU dobile novac da dostignu zahtevane nivoe ugljendioksida. Promena sveta oko nas, nas izoluje. Jedna pravila će važiti za njih, a druga za nas“, rekao je.

Međak je naveo i da premijer Đuro Macut u svom ekspozeu nijednom nije pomenuo da je cilj Srbije ulazak u EU.

„Aktuelna vlast u Srbiji insistira na ostanku na evropskom putu, ali jasno je da ne želi da Srbija postane članica EU jer bi to značilo da bi de fakto morali da izgube vlast“, istakao je Međak.

(Beta)

