Među 80 nestalih u odronu u Indoneziji i nekoliko marinaca

Marinci su bili na vežbi kada je odron od i jake kiše u subotu zatrpao njihov kamp i više od 30 kuća u selu Pasir Langu na padinama planine Burangrang.
U potrazi za nestalima učestvuje više od 2.000 ljudi.
Potvrđena je smrt sedamnaest osoba, od čega je jedanaest identifikovano, saopštila je indonežanska Agencija za upravljanje katastrofama. Među poginulima su i četiri marinca.
Oko 230 stanovnika koji žive u blizini mesta nesreće je smešteno u skloništima.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com