Međunarodna federacija novinara: U 2025. ubijeno 128 novinara

Međunarodna federacija novinara (IFJ) je objavila da je 2025. godine u svetu ubijeno 128 novinara i drugih medijskih radnika, uključujući 10 žena.

Federacija je izrazila žaljenje zbog „još jedne smrtonosne godine za novinare“ i osudila „uporni propust vlasti da zaštite medijske radnike“ pozivajući na „momentalno i odlučno delovanje da se okonča ciklus nasilja“ i naglašava da i dalje prevladava nekažnjivost za te zločine.

U ukupnom broju poginulih novinara bilo je i devet nesrećnih smrtnih slučajeva.

U 2024. godini IFJ je zabeležio 122 smrtnih slučajeva novinara, uključujući 14 žena, i da je 516 novinara bilo u zatvorima, a 2025. su u zatvorima bila 533, po čemu prednjači Kina.

Ažuriran spisak poginulih medijskih radnika 2025. dokumentuje 17 dodatnih smrtnih slučajeva od 10. decembra, posle objavljivanja prethodnog izveštaja. Na listi objavljenoj 31. decembra to su slučajevi u Palestini, Tanzaniji, Peruu i Gvatemali, kao i nesreća u kojoj je poginulo sedam medijskih radnika u Nigeriji, jedan takav slučaj u Burundiju i jedan u Iranu.

Bliski istok i arapski svet sa 74 ubijena novinara, uključujući 56 u Palestini, predstavljaju 58 odsto svih slučajeva ubijenih medijskih profesionalaca u svetu 2025. godine, navodi IFJ. To je treća uzastopna godina da je to najteže pogođen region.

Na drugom mestu je Jemen sa 13 poginulih, a zatim Ukrajina sa osam.

U Sudanu je prijavljeno šest poginulih novinara, u Indiji i Peruu četiri, a nekoliko drugih zemalja uključujući Filipine, Meksiko, Peru i Pakistan izgubilo je po tri novinara.

Ove cifre ukazuju na koncentraciju opasnosti u konfliktnim zonama i naglašavaju potrebu jačanja zaštite medijskih profesionalaca i kažnjavanja onih koji ubijaju novinare, piše u saopštenju.

„Svet ne može više da čeka, vreme je za konvenciju Ujedinjenih nacija koja garantuje bezbednost i nezavisnost novinara svuda“, rekao je u saopštenju generalni sekretar IFJ-a Entoni Belanger.

(Beta)

