Međunarodni gradonačelnici razgovaraju o urbanoj upravi u istorijskom kineskom gradu Nanđingu

Trodnevni forum koji okuplja gradonačelnike i njihove predstavnike iz 10 zemalja otvoren je u sredu u Nandžingu, glavnom gradu provincije Đijangsu, istočne kineske ekonomske sile, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Pod sloganom „Teći reke, sjedinjavati budućnost“, dijalog međunarodnih gradonačelnika u Nandžingu fokusira se na razmeni iskustava u urbanoj upravi i istraživanju budućih trendova u urbanom razvoju, pružajući uvide za unapređenje održivog razvoja među svetskim priobalnim gradovima.

Delegati iz zemalja uključujući Brunej, Egipat, Nemačku, Maleziju i Kinu uključiće se u niz dijaloga o detaljnim temama kao što su zaštita kulturnog nasleđa, zeleni ekološki razvoj i izgradnja pametnih gradova.

Tokom trodnevnog događaja, planirano je da posete kampuse, znamenitosti duž reke Jangce, kao i istorijske i kulturne lokalitete, kako bi se upoznali sa iskustvom Nandžinga u ekološkoj zaštiti, urbanoj obnovi, kulturi i savremenom razvoju.

Li Džongđun, vršilac dužnosti gradonačelnika Nandžinga, rekao je da dijalog ima za cilj da podeli kineske prakse za rešavanje razvojnih izazova u urbanoj upravi. Istakao je da će grad takođe unaprediti razmenu sa drugim gradovima i ojačati saradnju u oblasti nauke i tehnologije, ekonomije i trgovine.

Nakon obilaska gradskog zida Nandžinga, starog preko 600 godina, Gan Tian Lu, predsednik radnog komiteta za istorijsko urbano područje malezijske Malake, izrazio je divljenje prema mudrosti drevnih Kineza.

„Nandžing se može pohvaliti bogatim istorijskim i kulturnim nasleđem, zajedno sa živopisnom savremenom kulturnom i umetničkom scenom, što ga čini sve privlačnijom destinacijom za malezijske mlade“, rekao je Gan. Dodao je da se raduje jačanju saradnje u turizmu, ekonomiji, trgovini i obrazovanju između Malake i Nandžinga.

(Beta)

