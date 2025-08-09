Meksičke vlasti optužile Adidas za kopiranje tradicionalnih domorodačkih sandala

Meksičke vlasti optužile su kompaniju za sportsku odeću Adidas da je plagirala zanatlije sa juga Meksika, navodeći da je dizajn njenih novih sandala upadljivo sličan tradicionalnoj domorodačkoj obući poznatoj kao uarače.

To je podstaklo optužbe Adidasu za kulturno prisvajanje, a meskičke vlasti kažu da nije prvi put da su tradicionalne meksičke rukotvorine kopirane. Navodeći te brige lokalne vlasti tražile su od Adidasa da povuče taj model obuće.

Dizajn u centru kontroverze je „Oahaka slipon“ sandala koju je kreirao američki dizajner Vili Čavarija za Adidas Oridžinals. Sandale imaju isprepletane tanke kožne trake koje očigledno liče na tradicionalne meskičke uarače. Umesto kožnog đona Adidas sandale imaju deblje dno nalik sportskoj patiki.

Prema meksičkim vlastima, dizajn Adidasa sadrži elemente koji su deo kulturnog nasleđa Zapotek domorodačkih zajednica u Oahaki, posebno u gradu Vila Idalogo de Jalalag. Rukotvorine su važan deo ekonomskog života u Meksiku, obezbeđuju posao za oko pola miliona ljudi širom zemlje. Ta industrija predstavlja oko 10 odsto BDP-a država kao što su Oakaha, Halisko, Mičoakan i Gerero.

Virdijana Harkin Garcia, koja pravi i prodaje uarače u glavnom gradu države, rekla je da su Oahake Adidas sandale „jeftina kopija“ obuće koju sa trudom i pažnjom izrađuju meksički umetnici.

„Umetnost se gubi, gubimo našu tradiciju“, rekla je ona pred svojom malom prodavnicom kožnih sandala.

Vlasti Oahake tražile su od Adidasa da povuče svoje sandale i da daju javno izvinjenje, i pozvali su se na kulturno prisvajanje koje bi moglo da krši meksički zakon.

Adidas je odgovorio pismom juče popodne navodeći da kompanija duboko ceni kulturno bogatstvo domorodačkog naroda Meksika i uviđa značaj kritike. Kompanija je zatražila sastanak sa lokalnim zvaničnicima da se razmotri kako može da se „ispravi šteta“ naneta domorodačkom stanovništvu.

Ovaj spor sledi višegodišnje napore meksičke vlade i zanatlija da se odupru globalnim brendovima odeće koje prema njima kopiraju tradicionalne dizajne.

Meksičke vlasti kažu da pokušavaju da razrade strože propise u nastojanju da zaštite umetnike. Oni takođe žele da uspostave smernice da ne liše umetnike šanse da trguju ili sarađuju sa nekim od tih kompanija koje imaju vrlo širok komercijalni domet.

(Beta)

