Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa u Srbiji poslali ponudu za preuzimanje tih medija od UG

Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa u Srbiji zvanično su poslali ponudu za preuzimanje tih informativnih medija od firme United Group, piše na sajtu N1.

Prava N1 Grupe i partnerskih redakcija Nova S, Nova.rs , Danas i Radar uputili su zvaničnu ponudu vlasnicima BC Partners i United Group za preuzimanje 100 odsto vlasništva nad informativnim medijima u Srbiji i regionu.

Ponuda je dostavljena na adresu odbora direktora kompanije Summer Parent S.à r.l, uz pismo u kojem menadžment ističe da je cilj preuzimanja „očuvanje nezavisnosti, stabilnosti i profesionalnih standarda koje su ove redakcije gradile protekle decenije“.

Kako se navodi, menadžment veruje da je ovakav aranžman najbolji način da se obezbedi kontinuitet rada redakcija i očuva poverenje publike, dok United Group „istovremeno ostvaruje čist izlazak iz poslovnog segmenta koji nije u središtu njegovih telekomunikacionih i pretplatničkih aktivnosti“.

U ponudi se navodi i da bi se proces mogao realizovati u kratkom roku, uz saglasnost nadležnog regulatora u Luksemburgu.

Predstavnici redakcija su poručili da su uvereni da ovaj korak predstavlja „najodgovorniji i najstabilniji način da se zaštiti urednička nezavisnost i dugoročna održivost“ medija koji su tokom protekle decenije postali ključne platforme za slobodno i profesionalno informisanje građana regiona.

(Beta)

