Merc i Makron traže pomoć demokratiji u Evropi ugroženoj opadanjem poverenja i autokratijom

Predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc su danas apelovali za „oživljavanje“ demokratije u Evropi za koju su rekli da je ugrožena i erozijom poverenja u institucije, i „osovinom autokratskih država“.

„Sumnja se nadvila nad našim institucijama (…) Čini se da se nešto dešava u našim zemljama“ što ukazuje na „degeneraciju naših demokratija“, izjavio je Makron pozvan u Sarbriken, grad na jugozapadu Nemačke koji se graniči sa Francuskom, povodom 35. godišnjice ponovnog ujedinjenja Nemačke.

On je posebno uperio prstom u „društvene mreže koje kontrolišu ili veliki američki preduzetnici ili velike kineske kompanije“ i koje su „dozvolile da se u demokratskom javnom prostor prostoru ukorene maskirani, anonimni ljudi, gde je pravilo da morate da vređate druge ako želite da budete popularni“.

Šef francuske države je pozvao Evropljane da „ožive“ i „ponovo izgrade demokratiju, demokratiju 21. veka“, a u suprotnom će Evropa „za 10 godina kao i mnogi drugi, postati kontinent teoretičara zavere, ekstremista, buke i gneva“.

Francuska i Nemačka – pokretačka snaga evropskih integracija, vide da radikalne političke stranke, posebno krajnje desnice, stalno dobijaju na račun umerenijih stranaka.

„Naš slobodan način života je pod napadom i spolja i iznutra“, rekao je Fridrih Merc kritikujući „osovinu autokratskih država koja dovodi u pitanje liberalni poredak širom sveta“ i koja „otvoreno izaziva zapadne demokratije“.

„Moramo ponovo naučiti kako da se branimo tako što ćemo odvraćati naše protivnike od dalje agresije“, kazao je on, ne pominjući Rusiju.

Inaugurisan u maju, konzervativni kancelar ima cilj da Nemačku učini predvodnikom evropskog ponovnog naoružavanja, s obzirom na rusku pretnju i američko povlačenje.

Kao i Nemačka, evropske zemlje povećavaju vojna ulaganja zbgo ruskog napada na Ukrajinu.

Makron je takođe pozvao da Evropa „prvi put postane vojna sila“ i tako okonča „oblik vazalstva, srećnog ili nesrećnog, u zavisnosti od izbora osobe od koje zavisimo“ – od SAD.

Dan ranije, na neformalnom samitu 27 šefova država i vlada EU u Kopenhagenu, Brisel je predložio „izgradnju ‘zida’ protiv dronova“ kao odgovor na nedavne upade dronova u Evropu koji se pripisuju Moskvi.

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da Kremlj pažljivo prati „rastuću militarizaciju Evrope“ i najavio „odgovor na pretnje“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com