Merc pozvao Trampa, Zelenskog i Rutea na virtuelni sastanak uoči samita na Aljasci

Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je danas na virtuelni sastanak predsednike Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) i Ukrajine Volodimira Zelenskog, kao i generalnog sekretara Marka Rutea i nekoliko visokih zvaničnika Evropske unije (EU) uoči samita Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

Mercov kabinet je saopštio da će se virtuelni razgovori, zakazani za sredu, fokusirati na trenutnu situaciju u Ukrajini, imajući u vidu da o tome u petak, 15. avgusta, Tramp i Putin treba da razgovaraju u američkoj saveznoj državi Aljaska.

Planirani su i razgovori o opcijama vršenja pritiska na Rusiju, a razmatraju se i pripreme za moguće mirovne pregovore i pitanja teritorijalnih pretenzija i bezbednosti, dodaje se iz Mercovog kabineta.

Zelenski nije pozvan na samit na Aljasci, kao ni zvaničnici zapadnoevropskih zemalja i EU.

Rute je povodom samita izjavio da će sastanak u velikoj meri pokazati da li se Putin zalaže za mir, odnosno da li želi da okonča rat koji Rusija i Ukrajina vode od februara 2022. godine.

On veruje da je Tramp spreman da vrši pritisak na Putina, preneo je briselski portal Politiko (Politico).

EU je sazvala hitan sastanak ministara spoljnih poslova svojih članica uoči samita, kako bi pokušala da utiče na njegov ishod, a iz straha da će Putin pokušati da proglasi političku pobedu u ratu.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je uoči sastanka da sve privremeno okupirane teritorije pripadaju Ukrajini.

„Dok radimo na održivom i pravednom miru, međunarodno pravo je jasno: Sve privremeno okupirane teritorije pripadaju Ukrajini. Održivi mir takođe znači da agresija ne može biti nagrađena“, rekla je ona.

