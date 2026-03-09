Mercova CDU neočekivano izgubila od Zelenih u pokrajini Baden-Virtemberg

Vladajuća nemačka Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) zabeležila je razočaravajuć rezultat na prvim od pet regionalnih izbora ove godine, pretrpevši tesan poraz od Zelenih u važnoj industrijskoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Iako je Mercova stranka bila uverena da će uspeti da povrati funkciju guvernera Baden-Virtemberga, regiona sa više od 11 miliona ljudi na jugozapadu Nemačke, prvo mesto su osvojili Zeleni, ponajviše zahvaljujući kampanji usmerenoj na 60-godišnjeg Džema Ozdemira (Cem Ozdemir), bivšeg ministra poljoprivrede i dugogodišnjeg poslanika Bundestaga, navodi Asošiejted pres.

Uprkos nepopularnosti Mercove vlade, formirane pre deset meseci, pobeda CDU je dugo delovala verovatnom u Baden-Virtembergu, gde se nalaze i sedišta proizvođača automobila Mercedes-Benc i Porše. Ta pokrajina je u prethodnih 15 godina imala guvernera iz stranke Zeleni – sada penzionisanog Vinfrida Krečmana (Winfried Kretschmann).

Prema danas objavljenim konačnim rezultatima, Zeleni su osvojili 30,2 odsto glasova, a CDU 29,7 odsto. Mercova stranka je dobila više glasova nego pre pet godina, ali nedovoljno za prvo mesto.

Krajnje desna, antimigraciona Alternativa za Nemačku, dobila je 18,8 odsto glasova, gotovo duplo više nego pre pet godina, na talasu njenog odličnog rezultata na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima. To je njen najbolji dosadašnji rezultat u Baden-Virtembergu.

Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), koalicioni partner CDU u Mercovoj vladi, dobila je duplo manje glasova nego pre pet godina, osvojivši za nju ponižavajućih 5,5 odsto.

Ozdemir se snažno oslanjao na relativno konzervativni imidž Zelenih u Baden-Virtembergu, što je u kontrastu sa levičarskim pristupom te stranke na nacionalnom nivou, gde je u opoziciji. Vodio je pragmatičnu, centrističku kampanju za Zelene, koji prema anketama imaju oko 12 odsto podrške na nacionalnom nivou.

Očekuje se da Ozdemir, bivši kopredsednik Zelenih, postane prvi guverner neke nemačke pokrajine sa turskim korenima, odnosno iz redova velike turske dijaspore, više od pola veka od dolaska prvih „gastarbajtera“ iz Turske, navodi Gardijan.

Njegov 37-godišnji protivnik iz CDU Manuel Hagel bio je mnogo manje poznat široj javnosti, a verovatno mu je odmogao i video snimak iz 2018. u kojem govori o poseti školi i komentariše oči jedne učenice. Snimak su nedavno objavili Zeleni.

Očekuje se da će Baden-Virtembergom i dalje zajedno vladati CDU i Zeleni, kao i u prethodnih 10 godina. Ozdemir, čiji su se roditelji preselili u Nemačku 1960-ih, rekao je da želi da nastavi desetogodišnju saradnju sa CDU u Baden-Virtembergu.

Merc je, sa druge strane, ponovio da vodeće stranke odbacuju mogućnost udruživanja sa krajnje desnom Alternativom za Nemačku.

„Nećemo sarađivati sa tom strankom. I tačka“, bio je jasan 70-godišnji Merc.

Merc, koji je u protekle dve nedelje posetio Peking i Vašington kako bi branio nemačke i evropske interese u jeku sve većih turbulencija u svetu, opisao je tesan poraz CDU kao „gorak rezultat“, ali je ukazao da je njegova stranka ostvarila bolji rezultat nego pre pet godina u Baden-Virtembergu.

On je kazao da će njegova vlada, koja ima problema da pokrene stagnirajuću nemačku ekonomiju, morati da „upravlja više i značajnije, u smislu neophodnih reformi, kako bi Nemačka mogla da izađe iz teške ekonomske situacije“.

On je Ozdemiru čestitao na „ličnoj pobedi“, navodeći da ju je izvojevao distancirajući se od centrale Zelenih.

Regionalni izbori u Nemačkoj će ove godine biti održani u još četiri pokrajine. Naredni su 22. marta u susednoj pokrajini Rajna-Palatinat, gde će se CDU boriti za prvo mesto sa SPD, koja od 1991. ima guvernera.

U septembru će biti održani izbori u Berlinu i u dve pokrajine na nekada komunističkom istoku zemlje, gde je izrazito jaka AfD, koja se nada da će dobiti prvog guvernera, navodi AP.

Politikolozi ocenjuju da je rezultat u Baden-Virtembergu veoma loš za Mercovu vladu i da bi mogao da ima teške posledice jer je zabeležen na početku godine. Ako CDU izgubi i izbore u pokrajini Rajna-Palatinat, biće u veoma lošem položaju pred izuzetno važne izbore u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde bi AfD mogla do ubedljive pobede.

Mercova vladajuća koalicija bi se našla u problemu ako bi CDU i SPD nastavile da dobijaju sve manju podršku na pokrajinskim izborima, prenosi Gardijan ocene analitičara.

(Beta)

