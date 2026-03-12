Mesarović: Inspiratore ubistva Đinđića moguće razotkriti, paralelne službe iz 90-tih i danas moćne

Sudija Nata Mesarović, predsedavajuća Većem Specijalnog suda koje je donelo osuđujuću presudu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, navela je da u optužnici nije bilo inspiratora, ali da je deo njih moguće razotkriti.

Dodala je da je Đinđićevo ubistvo bez sumnje političko i da je bilo i udar na ustavno uređenje Srbije.

„Sud je vezan optužnicom i sudi samo ono što je predmet optuženja, a tu nije bilo nalogodavaca i inspiratora. Reći ću vam da se time niko nije bavio ni pre glavnog pretresa, a zašto – to su pitanja za druge“, rekla je Mesarović u initervjuu za NIN.

„Znam da je u predmetu krivična prijava povodom ovog događaja napisana tako da stoji – ubistvo Zorana Đinđića i pokušaj ubistva Milana Veruovića – nema oznake da se radi o predsedniku Vlade Republike Srbije i njegovom ličnom pratiocu, nema naznake akademskog zvanja Zorana Đinđića, kao da se desilo obično ubistvo u nekom dvorištu, a ne u dvorištu zgrade Vlade, u radno vreme, kada fizički onesposobljen premijer, zbog povrede koju je imao, dolazi da obavlja svoju službenu dužnost“, rekla je Mesarović.

„Mislim da jedan deo inspiratora nije nemoguće razotkriti, što vreme duže prolazi – neki sami pričaju o tome. Napominjem da oni što su opstruisali predmet, oni što su hteli promenu veća u poslednji čas, oni što su se sastajali na Kopaoniku da smisle strategiju kako da opstruišu suđenje – nisu bili rulja, niti kriminalna grupa, jer njihove radnje nisu bile stihijske“, navele je Mesarović.

Prema njenim rečima, „one su bile usmerene na to kako će se vršiti, pokrivati, zamagljivati ceo događaj i postupak pred sudom, a to nije mogla da čini sama Jedica za specijalne operacije, koja je već bila u velikom problemu i čiji je jedan broj pripadnika već bio u drugim krivičnim postupcima“.

„Lično, nisam očekivala da će neko od petorice optuženih iz Državne bezbednosti govoriti o nalogodavcima, jer i među njima važi zavera ćutanja. Prilikom posete pritvoru, kada je uhapšen, Zvezdan Jovanović mi je rekao da će do kraja pretresa progovoriti i reći mnogo toga, ali nakon predaje Ulemeka još više je ćutao“, istakla je Mesarović.

Na pitanje da li je politička pozadina atentata istina koja još nedostaje ovom društvu, odgovorila je da „delovi društva traže istinu, ona nedostaje, ali verujem ozbiljnim istraživačima“ i dodala „ima stara narodna izreka: zaklela se zemlja raju da se sve tajne saznaju“.

„Mi kao društvo stalno zaboravljamo jednu od osnovnih stvari, a to je otvaranje dosijea koja su zakopana u dalekim depoima bezbednosnih službi. Dok je trajalo ovo suđenje, pred istim sudom su bila još dva postupka u kojima su optuženi i osuđeni bivši pripadnici DB-a – za ubistvo Ivana Stambolića i za zločin na Ibarskoj magistrali. Bilo je još nekih manje praćenih postupaka, ali brojna ubistva ljudi iz javnog života devedesetih ostala su potpuno nerazjašnjena. Znači, ja ne verujem da su u potpunosti nestale i da su neaktivne paralelne službe iz devedesetih, one su i danas vrlo moćne i uticajne“, upozorila je Mesarović.

(Beta)

