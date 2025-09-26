Mesec borbe protiv raka krvi: Otkrivanje bolesti na vreme i započinjanje adekvatne terapije

Širom sveta septembar je mesec posvećen podizanju svesti o malignim bolestima krvi sa ciljem da se javnost upozna sa ovim oboljenjima, njihovom težinom i posledicama, da se unapredi prepoznavanje ovih bolesti, podrže istraživanja i pruži podrška obolelima i njihovim porodicama.

Kako je danas saopštio Aktiv za multipli mijelom Srpskog lekarskog društva (SLD), multipli mijelom je drugi po učestalosti hematološki malignitet, a u Srbiji približno 500 ljudi godišnje dobije dijagnozu multiplog mijeloma, oko 43 odsto njih je mlađe od 65 godina, što predstavlja potencijalno radno aktivno stanovništvo.

Aktiv za multipli mijelom SLD i Srpska mijelomska grupa (SMG) intenzivno rade na podizanju svesti i edukaciji lekara i zdravstvenih radnika, pacijenata i njihovih porodica, od osnivanja 2008. godine, u cilju unapređenja dijagnostike i lečenja obolelih od multiplog mijeloma.

I ove godine SMG će sprovoditi edukativne aktivnosti i štampati edukativni materijal, kao što je Priručnik za pacijente i njihove porodice.

Predsedavajuća Aktiva za multipli mijelom SLD Jelena Bila je istakla da je ključno otkriti bolest na vreme i početi adekvatno lečenje.

“Upravo zato, naš slogan ovogodišnjeg obeležavanja meseca borbe protiv raka krvi je ‘Da li znate šta je multipli mijelom’, kako bismo skrenuli pažnju opšte i stručne javnosti na ovu bolest“, kazala je ona.

Kako je objasnila, preporuka je se da se jednom do dva puta godišnje urade laboratorijske analize krvi. U slučaju postojanja izražene anemije, povišene vrednosti ukupnih proteina, visoke sedimentacije i nalaza oslabljene bubrežne funkcije, a pacijent se žali na zamor, malaksalost, bol u kostima, učestale infekcije, izabrani lekar u domu zdravlja treba da posumnja da se radi o multiplom mijelomu i da uputi bolesnika hematologu na dalje analize i preglede

Bolesnici sa multiplim mijelomom imaju oslabljen imuni sistem i osetljivi su na virusne infekcije. Ta bolest značajno skraćuje životni vek obolelih i negativno utiče na njihov kvalitet života, socijalno i radno fukcionisanje.

„Savremeni pristup u lečenju multiplog mijeloma podrazumeva primenu najefikasnije terapije u prvoj liniji, znači, odmah po postavljanju dijagnoze, jer se tako postižu najbolji rezultati lečenja, najduže vreme bez progresije bolesti i produžava životni vek“, kazala je Bila.

Dodala je da je važno da se prilagodi terapiju individualnim potrebama bolesnika kako bi se postigli najbolji mogući rezultati i smanjio rizik od komplikacija.

„To se može postići ukoliko su nam dostupne inovativne terapije koje su klinički visoko efikasne i dobro se podnose. Zahvaljujući razumevanju države, nama je od prošle godine dostupna savremena terapija u recidivu bolesti, čime je značajno unapređeno lečenje naših bolesnika. Ipak, neophodna nam je najefikasnija terapija i kod novodijagnostikovanih bolesnika kako bismo postigli najoptimalnije rezultate u lečenju, u smislu produženja života, uz očuvan kvalitet i aktivnu funkcionalnost obolelih“, istakla je Bila.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com