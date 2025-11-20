Meta će zabraniti Australijancima mlađim od 16 godina pristup Instagramu i Fejsbuku 4. decembra

„Počev od danas, Meta će obavestiti australijske korisnike za koje smatra da imaju između 13 i 15 godina da će izgubiti pristup Instagramu, Threads-u i Fejsbuku“, saopštila je danas američka kompanija.
„Meta će početi da blokira nove naloge za one mlađe od 16 godina i opozivaće postojeći pristup počev od 4. decembra. Takođe planira da obriše sve poznate naloge koji pripadaju onima mlađim od 16 godina do 10. decembra“, dodaje se u saopštenju.
Tinejdžeri će moći da pristupe svojim nalozima „tačno onako kako su ih ostavili“ kada napune 16 godina, dodala je Meta.
Australija će zahtevati od platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, Instagram i TikTok, da uklone korisnike mlađe od 16 godina sa svoje platforme počev od 10. decembra, ili će se suočiti sa visokim kaznama.
„Delimo cilj australijske vlade da stvori bezbedna i uzrastu prilagođena onlajn iskustva, ali odvajanje tinejdžera od njihovih prijatelja i zajednica nije rešenje“, dodala je grupa.
Australija ima približno 350.000 korisnika Instagrama i 150.000 korisnika Fejsbuka starosti od 13 do 15 godina, prema vladinim podacima.
(Beta)
