Meta će zabraniti Australijancima mlađim od 16 godina pristup Instagramu i Fejsbuku 4. decembra

Kompanija Meta će zabraniti Australijancima mlađim od 16 godina pristup Fejsbuku i Instagramu počev od 4. decembra, šest dana pre nego što stupi na snagu sveobuhvatni zakon kojim se tinejdžerima zabranjuje pristup društvenim mrežama.

„Počev od danas, Meta će obavestiti australijske korisnike za koje smatra da imaju između 13 i 15 godina da će izgubiti pristup Instagramu, Threads-u i Fejsbuku“, saopštila je danas američka kompanija.

„Meta će početi da blokira nove naloge za one mlađe od 16 godina i opozivaće postojeći pristup počev od 4. decembra. Takođe planira da obriše sve poznate naloge koji pripadaju onima mlađim od 16 godina do 10. decembra“, dodaje se u saopštenju.

Tinejdžeri će moći da pristupe svojim nalozima „tačno onako kako su ih ostavili“ kada napune 16 godina, dodala je Meta.

Australija će zahtevati od platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, Instagram i TikTok, da uklone korisnike mlađe od 16 godina sa svoje platforme počev od 10. decembra, ili će se suočiti sa visokim kaznama.

„Delimo cilj australijske vlade da stvori bezbedna i uzrastu prilagođena onlajn iskustva, ali odvajanje tinejdžera od njihovih prijatelja i zajednica nije rešenje“, dodala je grupa.

Australija ima približno 350.000 korisnika Instagrama i 150.000 korisnika Fejsbuka starosti od 13 do 15 godina, prema vladinim podacima.

(Beta)

