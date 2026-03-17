Meteorit preleto iznad Klivlenda, zvuk se čuo iznad nekoliko saveznih država SAD

Jedan meteorit je, čini se, pao danas na Zemlju, preletevši izned Klivlenda u američkoj saveznoj državi Ohajo, od čega su se zatresle kuće, a uznemireno stanovništvo čulo je glasno "Buuuum!" te su se neki uplašili da nije bilo neke eksplozije u blizini.

Stotinama kilometara dalje ljudi su tvrdili da su videli veoma sjajnu vatrenu loptu.

Američko društvo za meteore kaže da su se javljali građani sa područja od Viskonsina do Merilenda što je više od 1.000 kilometara.

„Ovaj stvarno izgleda kao vatrena lopta, što znači da je to meteorit ili mali asteroid“, rekao je izvršni direktor ovog društva, astronom Karl Hergenroter.

Prema njegovim rečima, „toliko toga biva lansirano sa Zemlje u svemir da mnogo puta kad vidite da nešto gori to su naprosto sateliti koji se vraćaju u atmosferu, ali oni obično ne bivaju naročito svetli“.

Hergenroter je procenio da je današnja vatrena lopta bio komad svega veličine teniske loptice ili najviše košarkaške lopte, mada možda i nešto veća, i ušao je u atmosferu brzinom od „mnogo desetina kilometara u sekundi“.

Osoblje Nacionalne meteorološke službe u Klivlendu takođe je čulo „Bum!“ i osetilo vibracije, i posumnjalo da je to meteorit. Za sada nije prijavljeno da su njegovi ostaci nađeni na tlu.

„Moglo bi da bude nekih malenih fragmenata, ali većina toga sagori u atmosferi“, rekao je meteorolog Brajan Mičel.

Meteorii padnu na SAD otprilike jednom dnevno, a sitniji parčići svemirske prašinu padnu i do 10 puta svakog sata, rekao je Hergenroter.

(Beta)

