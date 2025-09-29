Mi-snaga naroda: Povratak generala Pavkovića moralna pobeda nad nepravdom

Pokret Mi – snaga naroda pozdravio je povratak generala Nebojše Pavkovića u Srbiju kao „moralnu pobedu nad nepravdom i opomenu da srpski narod ne sme zaboraviti svoje heroje“.

U saopštenju su ocenili da Pavković „nije samo vojskovođa već simbol otpora, časti i nepokolebljivosti srpskog naroda u odbrani otadžbine od NATO agresije i šiptarskih terorista iz takozvane OVK“.

„Njegov povratak u Srbiju, uspravan i dostojanstven uprkos narušenom zdravlju, dokaz je da duh jednog srpskog generala ne može biti slomljen ni najtežim tamnovanjem. General Pavković se vraća svom narodu kao živi svedok istine – da Srbija nije poražena, već se branila i odbranila“, stoji u saopštenju pokreta Mi-snaga naroda.

Ocenjuje se da Haški tribunal, koji je Pavkovića osudio na 22 godine zatvora zbog navodnih ratnih zločina na Kosovu i Metohiji, „nikada nije tražio pravdu, već isključivo osvetu nad srpskim narodom i njegovim vojnim i političkim vođstvom“.

„Dok su naši generali osuđivani na drakonske kazne, zločini počinjeni nad Srbima ostali su nekažnjeni, a odgovorni za NATO agresiju, ubijanje Srba u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i na Kosovu i Metohiji, u kojima je ubijeno i proterano stotine hiljada naših sunarodnika, nikada nisu bili na dnevnom redu“, naveli su iz pokreta Mi-snaga naroda.

Na zahtev Vlade Srbije, Pavković je pušten na prevremenu slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja a sinoć je doputuvao u Beograd gde će nastaviti lečenje.

Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinski korpus na Kosovu i Metohiji, kojim je komandovao od 1998. godine.

Protiv njega i drugih generala je krajem 2003. podignuta optužnica Haškog tribunala, a 2005. godine je izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Tokom 2009. godine je proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 22 godine zatvora za deportacije, prisilna premeštanja, ubistva, progone i druga nehumana dela.

Zajedno sa njim, osuđeni su i Vladimir Lazarević, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Sreten Lukić.

Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru a Milan Milutinović je oslobođen optužbi.

