Mića Berić (SSP): Za proslavu zlatne medalje u košarci moraće da se ukloni Ćacilend

Nekadašnji vrhunski košarkaš, a sadašnji član predsedništva opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Miroslav Mića Berić, izjavio je da će „nehigijensko naselje u centru Beograda morati da bude uklonjeno zbog proslave zlatne medalje“ košarkaške reprezentacije Srbije.

„Veruje u ovu reprezentaciju, svetski prvaci smo bili 2002. i od tada nema zlatne medalje, to za nas nije uobičajeno, a pogotovo od kada smo Srbija nemamo zlato i eto sada odlične prilike da se momci vrate sa zlatom i da ih sačekamo tamo gde je ustoličeno, a to je terasa gradske skupštine“, rekao je Berić.

„Mislim da će to biti kraj nehigijenskog šatorskog naselja, jer tamo mora da stane 100.000 ljudi… To je kao ono kad na slici imaš ‘izbaci uljeza’… da bi bio doček, nešto mora da ode“, zaključio je Berić.

(Beta)

