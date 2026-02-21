Mickoski: Makedonija je žrtva klasičnog bulinga zemalja članica EU

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da je njegova zemlja žrtva "bulinga" (maltretiranja) u pristupnom procesu i da to priznaje sve više političara u Briselu.

„Makedonija je žrtva klasičnog bulinga zemalja članica koje iznutra ucenjuju integraciju Makedonije u Evropsku uniju (EU). I to ne uvezi s tim kakav napredak imamo, već da li ćemo promeniti Ustav, ime, zastavu, novčanice i tako dalje. I koliko ovo više ignorišemo, toliko će biti teži taj put. I toliko više ćemo imati prepreka pred sobom“, rekao je Mickoski.

Ocenio da je evropska integracija Severne Makedonije jedinstven slučaj u Evropi, jer se proces unutar same EU ne ocenjuje po sistemu napretka, odnosno po tome kako se prevazilaze izazovi, već se zasniva na bilateralnim pitanjima što se impicitno odnosi na zahteve Bugarske, a to samo po sebi potkopava kredibilitet same EU, čega je svesno sve više političara u Briselu.

„Samo za nas, kao zemlju kandidata, ne važi pristup zasnovan na zaslugama. Za nas važi bilateralnost procesa pristupanja“, rekao je premijer Severne Makedonije.

Po njegovim rečima, na jednom od panela na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji „jedan od govornika naglasio da je ono što se radi Makedoniji zločin“ i dodao da to „nema nikakve veze s vrednostima koje su definisali Adenauer, Šuman i De Gasperi“.

Mickoski je istakao da bi trebalo obratiti pažnju na inicijativu koja se sve više razmatra u političkim krugovima u Briselu, o državama-članicama takozvanog „prve i druge lige“, ili takozvana „gradualna – postepena integracija“ u EU.

„Zato treba veoma dobro da razmislimo i pre ovoga što se trenutno zagovara za prvu i drugu ligu članica EU, odnosno za gradualnu ili postepenu integraciju, sa mnogim zaštitnih mehanizmima, i da, kao region, donesemo odluku o tome šta mislimo i kako nameravamo da delujemo. Zato što sada imamo državu koju nazivaju ‘frontrunner’ (vodeći kandidat). Ja se sećam se da su i nas pre šest sedam godina ubeđivali da smo ‘frontrunneri’ samo ako možemo da stvorimo novu entitetsku strukturu na Balkanu koja bi se zvala ‘Severnomakedonci’. Tada bi ptice pevale i sve bi bilo lepo, ali stvarnost je potpuno drugačija“, rekao je Mickoski.

Premijer Severne Makedonije je to rekao na Konferenciji „Evropska budućnost Zapadnog Balkana: Politička integracija, regionalna saradnja i ekonomska otpornost u vremenima globalnih izazova“, čiji se drugi dan održava u Skoplju, u organizaciji Panevropske unije Makedonije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com