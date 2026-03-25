Mickoski najavio regionalnu inicijativu za zajedničko privlačenje investicija u energetiku

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski najavio je danas da će pokrenuti regionalnu inicijativu za udruživanje u privlačenju investicija u energetiku.

„Što se tiče investicija u energetiku i regionalno povezivanje, cenimo da je to praktično budućnost za region. Jer ako delujemo sami, bojim se da nas investitori neće prepoznati. Rekao bih da je iznos koji nam je na raspolaganju u narednih 10 godina ogroman“, rekao je Mickoski novinarima.

Prema njegovim rečima, ako se bude ciljalo na 0,01 odsto tog iznosa, to bi bilo otprilike četiri triliona američkih dolara.

„To je oko četiri hiljade milijardi u narednih 10 godina, koje region, ako se ujedini, može da ponudi projektima koji će se realizovati, ako se dobro organizujemo, naravno. To je oko četiri stotine milijardi godišnje. Zamislite kakva će se transformacija društava dogoditi“, rekao je premijer Severne Makedonije.

Kako je istakao, to je mnogo više od ukupnog nominalnog bruto-društvenog proizvoda „svih šest zemalja Zapadnog Balkana, koji iznosi oko dvesta pedeset milijardi dolara“.

„Dakle, ovo je mnogo iznad onoga što je ukupni nominalni bruto domaći proizvod, a govorimo samo o 0,01 odsto. Zamislite šta to znači za naše ekonomije i za naše građane. Mislim da moramo biti pametni kao region, da se povežemo i da pokažemo i dokažemo da možemo da sarađujemo i da znamo kako da sarađujemo i da nudimo zajedničke projekte“, rekao je Mickoski.

Na pitanje da li je imao povratnih informacija od lidera drugih zemalja u regionu o toj ideji, on je rekao da od nekih ima, ali da će im ideju detaljnije objasniti u Podgorici kada se skupe na Samitu.

„Pa, od nekih, da. Ali mislim da ću sada u Podgorici, kada se okupimo na Samitu, detaljnije objasniti tu ideju. I mislim da je dobro da se to detaljnije razradi i mislim da će biti atraktivno. A onda to treba svesti na operativni nivo kako bismo se mogli predstaviti potencijalnim investitorima, a verujte mi, ima ih mnogo. Upoznao sam nekoliko takvih kompanija na Svetskom poslovnom forumu u Davosu“, rekao je Mickoski.

(Beta)

