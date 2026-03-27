Mickoski: Prioritet Vlade je da imamo niže troškove života i veća primanja zaposlenih

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da je cilj i prvi prioritet njegove vlade da obezbedi što manju inflaciju i što veća primanja zapslenima.

„Uvek raduje podatak da produžava trend rasta plata nastavi, uključujući i u januaru. Da li je to dovoljno? Ne. Uvek nam je potrebno više i trudićemo se kao vlada da imamo što niže troškove života, odnosno inflaciju i što veća primanja za zaposlene. To je naš cilj i naš prvi prioritet“, rekao je Mickoski novinarima.

Prosečna mesečna neto plata isplaćena u januaru ove godine u Severnoj Makedoniji bila je 46.617 denara ili 8,3 odsto više nego u januaru 2025. godine.

Prema Zavodu za statistiku Severne Makedonije, inflacija merena indeksom troškova života u februaru bila je 0,2 odsto veća u poređenju sa januarom, a 2,9 odsto veći nego u februaru prošle godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com