Mickoski: Razmatramo smanjenje akciza na gorivo zbog očekivanog rasta cena

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski najavio je danas moguće smanje akcize na gorivo da bi se smanjio udar na standard građana, zbog očekivanog rasta cena usled sukoba na Bliskom istoku.

„Bezbednosna situacija u zemlji je stabilna, mirna. Možda ćemo vremenom imati određene ekonomske izazove, više razmišljam o ceni energenata, nafte i gasa, više o nafti jer nemamo preveliku zavisnost od gasa“, rekao je Mickoski u Štipu.

Prema njegovim rečima, prisaka u vezi s gasom nema, jer se završava grejna sezona, a makedonska industrija nije razvila preveliku gasnu mrežu, ali će biti određenih pritisaka od naftne industrije.

„Trebaće da se povećava cena, ali i ovde razmatramo sa Ministarstvom finansija da smanjimo akcizu, u delu poreza, da vidimo koje su nam opcije da smanjimo udar na životni standard građana“, rekao je Mickoski, a prenela agencija MIA.

(Beta)

