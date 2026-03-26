Mickoski: Trudim se da naučim albanski, ali makedonski je zvanični jezik na celoj teritoriji

Premijer Severne Makedonije Hristiijan Mickoski izjavio da danas da se trudi da nauči albanski, ali da je makedonski zvanični jezik na celoj teritoriji zemlje.

Mickoski je to rekao u Sobranju Severne Makedonije u odgvoru na poslaničko pitanje poslanika opozicionog Demokratskog fronta Skendera Redžepija o korišćenju albanskog jezika i pravednoj zastupljenosti.

„Nijedan jezik na svetu mi ne smeta i neće mi smetati. Ne znam zašto ste uznemireni, ali prema Ustavu, službeni jezik na celoj teritoriji je makedonski jezik i njegovo ćirilično pismo“, rekao je premijer Severne Makedonije i lider VMRO DPMNE.

Istakao je da u sledećem članu Zakona o upotrebi jezika ima dopuna za korišenje jezika koji govori više od 20 odsto stanovništva u ustanovama i u jedinicama lokalne samouoprave.

„U sledećem članu postoje dopune, dalje imaju dopune i za jedinice lokalne samouprave gde etničke zajednice koje imaju više od 20 odsto koriste svoj jezik, ima turska zajednica, srpska, bošnjačka. Ne smeta mi, slobodno koristite albanski jezik, čak se trudim da ga učim i naučim. Što više jezika znam, to sam bogatiji“, rekao je Mickoski.

(Beta)

