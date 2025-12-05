Mijačić (NKEU): Dijalog Beograda i Prištine u režimu tihog rada do nekih drugih vremena

NKEU) za Poglavlje 35 u okviru evropskih integracija Srbije, Dragiša Mijačić, ocenio je da ni Beograd ni Priština nisu entuzijastični da ozbiljnije pristupe dijalogu, zbog čega je ceo proces „ostavljen u režimu tihog rada do nekih drugih vremena“.

„Što se tiče sastanka na najvišem nivou, uslovi za to se nisu stekli pre svega zbog izbora i tehničkog karaktera vlade na Kosovu, ali i zbog činjenice da Srbija nije pokrenula sudski proces vezan za događaje u Banjskoj iz 2023. godine, što Kurtiju daje izgovor da odbije zajednički sastanak“, rekao je Mijačić za današnje izdanje lista Blic.

Komentarišući godinu dana od stupanja na funkciju visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas i evropske komesarke za proširenje Marte Kos u pogledu dijaloga Beograda i Prištine, naveo je da je pažnja Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), a naročito Kalas, pre svega usmerena ka ratu u Ukrajini.

„Samim tim, dijalog o normalizaciji Srbije i Kosova joj nije među glavnim prioritetima, otuda ne iznenađuje nedostatak značajnijeg pritiska na dve strane da se sastanu i rešavaju nagomilane probleme“, dodao je Mijačić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova, sada u tehničkom mandatu, Aljbin Kurti poslednji put su se u Briselu sastali 2023. godine, a ponovo su u Briselu, ali bez međusobnog sastanka, bili u leto 2024, dok su se u međuvremenu održavali samo sastanci na tehničkom nivou koje su predvodili glavni pregovarači Petar Petković i Besnik Bisljimi.

(Beta)

